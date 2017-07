Curándose en salud

Por: Jorge Alonso Infante El Día Jueves 06 de Julio del 2017 a las 22:26

Si uno busca el significado del dicho curarse en salud en google, le aparece el siguiente significado:

“Curarse en salud” es una locución que se emplea para expresar que es mejor prevenir un mal antes de que ocurra. En este sentido, esta expresión acostumbra a ser utilizada en situaciones donde una persona avizora un daño o una amenaza, y anuncia su intención de tomar las medidas necesarias para evitarlo.

En el contexto coloquial muchas veces se emplea para dar a entender que una persona se quiere y hablando en contexto de dichos, “lavar las manos, zafarse la barra” o exculparse pero en sí está muy claro el significado y es tratar de prevenir o hacer un acto anticipado que nos ayude a no caer en un tropiezo a futuro. De cualquier manera que quiera ser empleado, este dicho se ve vino a la mente debido a la situación que actualmente prevalece en el estado debido a la falta de medicamentos entre otras situaciones en el sector salud. Por la delicadeza del tema los medios han tomado especial atención hacia él y diferentes grupos de trabajadores han manifestado su vivible inconformidad, como manera de reclamo válido o exculparse de las consecuencias de este presente dilema.

Recientemente mucha de la culpa o reclamos han sido dirigidos a la Secretaria de Salud del estado, la tachan de incompetente, de no saber manejar la situación o dicen que le quedó grande el cargo. Y en verdad aun que pudiese ser que algo de responsabilidad le pueda atañer, es por demás injusto el enjuiciarla y peor condenarla y/o descalificarla con tal inmediatez. Es previsible que el enojo se encause hacia alguien en especial como la mayoría de las veces pasa y siendo ella la titular de dicha dependencia pues le toca amortiguar tal situación y hay que decirlo, de inicio ha salido a dar la cara y confrontar los cuestionamientos en lugar de como muchos esconderse u optar por fingir demencia. Si analizamos la situación fríamente podremos concluir que tal problema para empezar no lo inicia ella y mucho menos giró órdenes para que eso pasara, es algo intrínseco con las modificaciones y acuerdos con proveedores de la nueva administración.

Debemos tener en mente que todo sistema que sufre un cambio pasará por lo que se le conoce como un periodo de aprendizaje, de prueba y error, de cambios profundos y esto muchas veces se reflejará en equivocaciones o procesos mal implementados, pero al final es parte natural de tal proceso. Y todo eso lo irán o tendrían que ir midiéndolo con el método de curva de aprendizaje y de allí mejorar y sacar mejores conclusiones así como un diagnóstico certero y veraz de la situación imperante. Entonces para ello tenemos que saber que en este periodo de cambios, habrá ciertos momentos en donde aparentarán no tener control de una situación pero esto se debe a los ajustes que se están realizando. Este tema no lo tomo para nada a la ligera y/o con referencia de inclinación política, ya que vidas humanas están en juego y mi padre fue alguien quien llegó a estar involucrado en cuestiones del sector salud y aprendí desde pequeño a valorar muchos de estos procesos. Es tan cierto que en nuestro país necesitamos una forma diferente de ocuparnos de estos temas, debemos de tener una cultura más preventiva en lugar de esperar que muchas cosas se atiendan posteriori, cuando es más difícil mitigarlos.

La salud es algo que nos preocupa a todos como seres mortales que somos y que la gran mayoría queremos tener una larga vida así como contar con un sistema de salud eficiente, es o debe de ser prioridad absoluta en toda administración y no solo debe de ser cuestión de unos cuantos sino que nos ocupará a todos. Es muy difícil ver que personas sufran en periodos de crisis debido a sucesos como los que hoy enfrenta el actual gobierno pero es peor el incrementar el encono y exacerbar una situación muy delicada que pudiera resultar en algo más lamentable. En mi vida perdí a un ser querido por falta de una buena atención médica así es que comprendo el dolor y enojo de aquellos que se ven afectados y que alzan su voz pero también me queda por de más claro que los enfrentamientos continuos solo irán en detrimento de una probable solución más rápida. En otras palabras, si la situación está difícil, para que complicarla más y con esto no me refiero a que las voces inconformes callen sino que se encausen correctamente y que se busque privilegiar el dialogo y empatía por encima del encono y discordia.

Curarse en salud, tomándolo de cualquier perspectiva de su significado, es lo que han venido haciendo muchos y por muchos años, y no es algo necesariamente que atañe a algún color, credo, preferencia política o algo por el estilo, es una lamentable y fea costumbre. Prevén escenarios adversos y proponen supuestas soluciones y al final del día continuamos son un sistema de salud con enormes fallas y carencias. En este tema todos deberían trabajar al unísono, todos anteponiendo los intereses del colectivo social en lugar de personales, cada vida es importante y cada decisión y acción en este rubro es igualmente valiosa. Es cuestión de valores, ética y responsabilidad social.