La solución de Narro a lo laboral

Por: Ana Luisa García El Día Jueves 06 de Julio del 2017 a las 22:19

1.- Ayer el Secretario de Salud José Narro Robles arribó a Tampico para cubrir una agenda en compañía del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en ese escenario anunció la práctica de una auditoría laboral, lo cual debió dar alguna tranquilidad a los trabajadores que han organizados en los últimos días actos de protestas en diferentes puntos de la entidad y mayoritariamente en la zona sur y que tienen como demanda principal la falta de prestaciones.

Todo parte del hecho de que no son trabajadores de base a pesar de que tiene 5, 8 o más años de laborar. Reclaman la entrega de bonos, una prestación que la Federación les otorga a los trabajadores y que ellos no podrán recibir en tanto no tenga su base.

La circunstancia es que el Gobierno Federal en diferentes tiempos ha enviado recursos para contratar personal y crear nuevas bases, pero el Estado ha “estirado” ese recurso, prefiriendo contratar un mayor número de elementos, con ingresos inferiores. El beneficio que administraciones estatales anteriores vieron, fue poder tener una mayor cobertura, desde luego a costa de las prestaciones y de mejores sueldos que hubiera beneficiado a un número menor de asalariados.

De practicarse esa auditoría, saldrán a la luz esas operaciones. Lo que no sabemos es que procede. ¿Dejar de contratar a varios médicos, paramédicos, enfermeras, para dar base a un número menor de trabajadores? Eso resolvería el problema laboral a una parte de ellos y los demás tendrían que ser desocupados con el consiguiente daño en la atención.

Finalmente le comento que el Secretario Narro y el gobernador tamaulipeco supervisaron las obras del Hospital de Cd. Madero, que han venido sufriendo retraso, los trabajos actualmente observa un avance del 33 %, estaban programados concluirse en julio del año pasado, luego fijaron una segunda y una tercera fecha, esta última el 31 de marzo y ahora la constructora se ha comprometido a entregar el edificio el 30 de noviembre de este año.

El eje principal de la agenda del mandatario estatal y el Secretario de Salud Federal, fue un evento celebrado en el Centro de Convenciones para poner en marcha la Afiliación y Re-afiliación al Seguro Popular.

Por otra parte este viernes el gobernador García Cabeza de Vaca estará en Matamoros para encabezar junto con su esposa Mariana Gómez de García, una mega jornada de “Un Gobierno cerca de ti” en el que concurren la mayor parte de los secretario del gabinete, con sus respectivos equipos para dar asistencia social, en este caso a los habitantes de las colonias cercanas a la Col. Las Brisas.

El sábado estará el gobernador en Reynosa, aunque todavía no se da a conocer el programa de actividades. Lo cierto es que toda esta semana la agenda del gobernador ha estado cargada.

2.- Ya que andamos por Tampico, le comento que se complica el tema de los adeudos contraídos por regidores de la administración de Gustavo Torres Salinas. En un franco reto la ex edil, Dorely Meza Reyes amenaza con no pagar los más de 293 mil pesos que debe (de un total de 345 mil que adeudaba). Pero además advirtió que sus compañeros que están en situación similar están dispuestos a ofrecer una conferencia de prensa para dar a conocer “su verdad”.

Quiere primeramente que se delimite si están frente a un tema judicial o civil, e insistió en que “se trata de algo político porque le quieren pegar al PRI”.

Como Usted sabe la denuncia partió de un edil panista, José Antonio Heredia, quien preside la comisión de transparencia. Pues de eso se trata precisamente la concurrencia de regidores de diferentes partidos, para hacer contrapeso a quien tiene el poder, claro que la acción lleva una dosis política, pero una mayor dosis de corrupción porque no se puede regalar el dinero de las arcas públicas, que en este caso de manera global suman poco más de dos millones de pesos, en un principio eran 2 millones 710 mil pesos, pero con algunos pagos disminuyó la cantidad.

Meza Reyes argumenta que el código municipal otorga facultades para que los miembros del Cabildo puedan obtener este tipo de facilidades económicas, es decir auto aprobarse recursos aunque no explicó en calidad de qué y hasta que límite, mucho menos si se tratan de “estímulos” o recompensas que no deben ser devueltas a las arcas. Asimismo dejó establecido que la entrega del beneficio recibido no fue a cambio del “mayoriteo” para aprobar propuestas o por ser omisos en algunos temas.

Uno se pregunta y si no fue por eso, entonces porque negarse a pagar un préstamo. ¿O fue dadiva?