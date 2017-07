Protestan trabajadores de TELEPLAN en Reynosa por aumento salarial

Así como que les respeten sus horarios de trabajo y periodos vacacionales; alegan que la empresa utiliza muchos pretextos para no otorgarles los beneficios que por ley tienen derecho

Por: Rosalía Quintá/Reynosa El Día Jueves 06 de Julio del 2017 a las 15:25

Trabajadores de la empresa TELEPLAN en Reynosa, realizaron un paro de labores este jueves

Autor: Rosalía Quintá

Reynosa, Tamaulipas.- Trabajadores de la empresa TELEPLAN en Reynosa, realizaron un paro de labores este jueves en demanda de un incremento salarial.



Los manifestantes dijeron que ya habían acordado con la empresa un incremento del 100 por ciento desde enero, pero solo se les vio reflejado en su salario un aumento del dos por ciento.



Además piden se les respeten sus horarios de trabajo y sus periodos vacacionales, pues alegan que la empresa utiliza muchos pretextos para evitar otorgarles los beneficios a los que por ley tienen derecho.



"Estamos reclamando el aumento salarial, nos dicen que no nos van a dar aumento que porque no pueden, que porque está en no sé qué la planta”, expuso uno de los quejosos que prefirió el anonimato.



Y añadió, “cada mes tenemos juntas en las áreas y nos dicen que supuestamente estamos muy bien, que tenemos nuevos clientes, ¿entonces por qué no nos quieren pagar el retroactivo?, creo que nosotros nos fregamos en trabajar como para que no nos quieran pagar el aumento”.