Exhortará Congreso de Tamaulipas a solucionar desabasto de medicamentos

Ya que la Comisión de Salud no ha recibido ningún oficio donde brinde la información necesaria para dar una solución al tema, señaló el diputado local Carlos Morris Torre

Miercoles 05 de Julio del 2017

Exhortará Congreso de Tamaulipas a solucionar desabasto de medicamentos en Tamaulipas, afirmó el diputado local Carlos Morris Torre

Autor: HT-Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión de Salud del Congreso del Estado realizará nuevamente un exhorto a la secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, para que se reúnan y exponga el plan o programa que se tomará como solución a la problemática del desabasto en medicamentos, afirmó el diputado Carlos Morris Torre.



Mencionó que la citada Comisión no ha recibido ningún oficio donde explique la situación, por lo que exhortó a la secretaria a que brinde la información necesaria para dar una solución al tema.



“El día de mañana se volverá a hacer el exhorto para ver si nos puede acompañar la secretaria y que nos dé una explicación breve de lo que se está tratando de hacer para dar un buen servicio y para que se pueda resolver el problema”, señaló.



Morris Torre dijo que se han mantenido informados gracias a los medios de comunicación o por publicaciones que se realizan en páginas de la red social Facebook.



“He estado escuchando hoy por la mañana y el día de ayer que se tomó una decisión de dar unos vales a las personas que no se le puede dar medicamento, para que vayan a cambiarlo por las medicinas”, comentó.



Añadió, "nos comentan que es un tema de recursos, pero esperamos que se vayan resolviendo conforme vayan pasando los días, lo comentaba al principio que podría ser hasta septiembre".



"Estamos seguros y convencidos de que nuestra gente no puede esperar tanto tiempo, por eso pedirle a la secretaria que ojala pudiera acompañarnos y darnos una breve explicación”, concluyó.





