Protestan en el Hospital Civil de Madero

Para exigir la destitución del director Gustavo Pérez Toga, ya que aseguran que el personal es tratado de manera adecuada y no hace nada para mejorar los servicios en el nosocomio

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Miercoles 05 de Julio del 2017 a las 18:17

Personal sindicalizados del Hospital Civil de Madero, realizó una manifestación para exigir la destitución del director del mismo, Gustavo Pérez Toga

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Personal sindicalizados del Hospital Civil de Madero, realizó una manifestación para exigir la destitución del director del mismo, Gustavo Pérez Toga.



Aseguran que el personal es tratado de manera inadecuada, además que no hacen nada para mejorar los servicios en el Hospital, señaló Aristeo Herrera Gómez, representante de los trabajadores.



Aseveró que las condiciones laborales son inadecuadas debido a que existen muchas carencias en el Hospital, pues aseguran que no se cuenta ni con lo básico para prestar el servicio a los derechohabientes.



Destacó que por esta razón es que desean la salida del director, ya que no ha puesto empeño para mejorar el servicio que se brinda a los derechohabientes del Hospital Civil maderense.



Hay que hacer mención que en ningún momento se interrumpió el servicio que se presta en el Hospital, ya que únicamente se impidió el acceso al director del nosocomio a su oficina, quien optó mejor por retirarse del lugar de manera temporal para evitar cualquier enfrentamiento verbal con los trabajadores.



