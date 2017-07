Invertirán 100 mdd en tecnología e infraestructura para Puente Comercio Mundial en Texas

Por: Primitivo López/Corresponsal El Día Miercoles 05 de Julio del 2017 a las 18:14

La Administración Trump y congresistas federales texanos anunciaron un plan denominado ‘World Trade Bridge 2.0” por más de 100 millones de dólares para tecnología y otras infraestructuras para modernizar el puente del Comercio Mundial

Autor: Adrián López

En el anuncio, durante una Mesa Redonda, participaron el congresista Henry Cuellar(TX-28); funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), la Oficina del Senador John Cornyn (R-TX), representantes de Ciudad de Laredo, del Estado de Texas y representantes de la comunidad de comercio internacional.



"El World Trade Bridge (Puente Comercio Mundial) es ya el puerto más ocupado del hemisferio occidental, con más de 300 mil millones de dólares en comercio generado y más de 2 millones de camiones que cruzan anualmente", dijo el congresista Cuéllar.



"Laredo es una potencia cuando se trata de comercio, y queremos asegurarnos de que seguimos siendo el número uno. Este esfuerzo colaborativo para aumentar la tecnología y ampliar nuestras instalaciones en el puente aumentará la eficiencia del puerto significativamente en los próximos años. Con un procesamiento más eficiente, mayor capacidad de carga y tiempos de espera reducidos, ahorraremos millones de dólares en pérdida de producción económica y crearemos empleos mientras aseguramos nuestra ubicación estratégica como centro de comercio mundial”, destacó Cuellar.



Agradeció al comisionado Interino de la CBP Kevin McAleenan por su liderazgo, así como al Comisionado Asistente Ejecutivo del CBP, Todd C. Owen, subdirector ejecutivo adjunto de la Oficina de Operaciones de Campo del CBP John Wagner, director de Operaciones de Campo del CBP David P. Higgerson, Brad Skinner, director del Puerto de Entrada de Laredo en el CBP, Greg Alvarez, el Director Adjunto del CBP Alberto Flores, el Senador Cornyn, el alcalde Pete Sáenz y la ciudad de Laredo y nuestros interesados por trabajar juntos para invertir en el futuro de Laredo.



World Trade Bridge 2.0 - Plan de modernización de la estación federal de inspección en un centro de carga de clase mundial



Los planes para el World Trade Bridge incluyen la transformación de la Estación de Inspección Federal en los próximos años para aumentar la eficiencia de la carga mediante:



Uno.- Permitir la recolección automatizada de datos de inspección previa e inspección de cargas en los Estados Unidos antes de la cadena de suministro



Dos.- Automatización de ciertas funciones que permiten a los funcionarios de la CBP centrar sus habilidades de inspección en los envíos de cumplimiento, seguridad y conformidad de alto riesgo



Tres.- Integrar tecnologías como la robusta capacidad WIFI, dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID), conducir a través de sistemas de rayos X portátiles de camiones multienergéticos y otros sistemas de procesamiento de cargas CBP en un paquete de software común e incluir las modernas colas de control de tráfico Sistemas



Cuatro.- Construir una torre de control de tráfico de carga con un centro de operaciones, estaciones de análisis de imágenes de rayos X y cámaras para monitorear activos a través del complejo en tiempo real y proporcionar a los gerentes el estado del contenedor en cualquier punto y las herramientas para monitorear la eficiencia



Cinco.- Incluir el Centro de Inspección y Tecnología de Formación y el Laboratorio Agrícola



Seis.- Maximizar las inspecciones conjuntas con otros socios de la US Federal, el Estado y la Aduana de México en la mayor medida posible



Siete.- Áreas de inspección flexibles y escalables para satisfacer las necesidades futuras, incluidas las vías de derivación

Se espera que esta inversión futura supere los 100 millones de dólares, los cuales incluyen más de diez millones de dólares de la ciudad de Laredo para el Proyecto de Reubicación de Carriles de Libre y Seguro (FAST), que acelerará el comercio de socios confiables.





Programa 559 (Programa de Aceptación de Donaciones)



La Ciudad de Laredo trabajará con CBP y GSA para construir un carril dedicado en el puente para el uso exclusivo de los participantes en el programa del cargador de confianza. El proyecto creará un carril dedicado en el puente, permitiendo a los camiones FAST una ruta más directa desde el puente, hacia la nueva instalación de inspección y hacia sus destinos finales.



El nuevo Programa 599 incluirá:

Uno.- Una nueva carretera que se conecta a cuatro nuevas cabinas de inspección primaria

Dos.- Un área de inspección no intrusiva (NII)

Tres.- Dos cabinas de control de salida

Cuatro.- Y acceso al centro de inspección secundaria actual y al área de Hazmat



Se espera que este proyecto reduzca los puntos de choque y aumente la capacidad del puente en un 47 por ciento, reduciendo al mismo tiempo los tiempos de retraso del tráfico de 30 a cinco minutos.



Se prevé que se necesitarán tres años para el diseño, la adquisición y la construcción.





Expansión del puente del comercio mundial



La ciudad de Laredo está trabajando en una solicitud para enmendar su Permiso Presidencial para ampliar el Puente del Comercio Mundial de ocho carriles a 16 carriles.





Beca FASTLANE

Además de esta inversión en el puerto, la Ciudad de Laredo, el Condado de Webb y la Autoridad Regional de Movilidad (RMA), en asociación con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), han presentado un competitivo 96 millones de dólares Fostering Avances en Transporte y Transporte Para el Achiev a largo plazo.





