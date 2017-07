“No es personal exclamo el General”

Por: Chano Rangel El Día Miercoles 05 de Julio del 2017 a las 12:53

No cabe duda que la historia en México, nos ha enseñado que en unidad podemos lograr los más grandes cambios y las hazañas más significativas, pero eso ocurre cada cien años y post victoria, nos seguimos matando entre amigos.

La historia del México soberano, así se ha vivido, los de abajo siempre en contra de los arriba y los de a lado, queriendo a toda costa ocupar el lugar del poder, siempre es la misma historia, pero lo más relevante es que pese a todo, seguimos construyendo la misma historia, con los mismos argumentos y las mismas bases, sabiendo de antemano que darán los mismos resultados.

En 1810, México era violento, en ese siglo por andar peleando entre nosotros, por el poder y liderazgo, Estados Unidos nos quito la mitad del territorio, en 1910, también se armo la bola, la pelotera, y otra vez a derramar sangre, pero esta ocasión el argumento fue deponer al dictador Porfirio Díaz. Y que cree si se pudo, y lo que paso después también formo lo que hoy somos los mexicanos, los de abajo mataron a los de arriba para acceder al poder y así sucesivamente. A Madero lo mataron para quitárselo de en medio y que el grupo de militares controlara la nación, y de ahí puros asesinados, Carranza, Obregón, Zapata, Villa, los héroes matándose entre héroes, porque era obvio que el poder nunca se compartirá.

Después de eso y derivado de tocar fondo en la década de los 80s, De La Madrid, hizo su famoso “Pacto de estabilidad económica” que fue la base para que no se repitiera otro hecho como el del 1968 y la matanza de Tlatelolco, con eso el primer presidente economista de México, logro más o menos darle estabilidad a nuestro país, hasta la llegada de “Solidaridad” copia fiel y corregida del Programa de Lech Walesa en Polonia, que en México, por un sexenio significo la plataforma política para cualquiera que tuviera aspiraciones de llegar al poder. Solidaridad en México, fue la cuna de Tomas Yarrington, Manuel Cavazos, Marco Bernal, Sócrates Rizo, Otho Granados, Fausto Zapata, Manlio Fabio Beltrones, Rubén Figueroa, y demás políticos que a través de este programa hacían campañas y precampañas, sin que nadie dijera nada.

Después de eso; otra vez los magnicidios, Colosio, Ruiz-Massiue, y otra vez los mismos contra los mismos, hasta que el PRI no pudo más y en cónclave de poder, por medio de Diego Fernández de Caballos y connotados derechistas, el PRI cedió el poder, y la historia se vuelve a repetir, a pelear los mismos contra los mismos, todo por el maldito control de poder. Ese que nunca se comparte. Pero llegamos a 2006, donde con una elección a ojos de México entero fue robada, el estado como tal impuso a Felipe Calderón, e impidió a través de trácalas y marrullerías que no ganara Andrés Manuel López Obrador, con una legitimidad de apenas 0.5% de votos es decir, el país en contra, pero eso no fue lo peor, lo peor fue la guerra que armo, en su estado etílico, como acostumbraba andar el presidente a través de una guerra contra la delincuencia organizada quiso legitimar su poder y el resultado, aún lo pagamos todos los mexicanos.

Y así comenzamos 2010, otra vez agarrados a balazos, pero con más sofisticación, con un agregado, las fuerzas armadas en la calles, cumpliendo labor de policías, y ahí se chingó el corrido, la descomposición social fue al fondo, y lo mismo protestaban las madres de los delincuentes asesinados, que las madres de las víctimas desaparecidas. ¿y qué cree? El gobierno a nadie le daba respuesta, hasta la fecha.

Pero si seguimos después de 2 siglos y lo que va de este nuevo, haciendo lo mismo, como queremos tener resultados diferentes, si nos seguimos matando por el poder, entonces como le decimos a nuestros hijos, que cambien de actitud, que piensen en grande, que si se puede, que todo puede cambiar, eso es precisamente, en donde gobierno y sociedad no hemos equivocado. Si seguimos con el mismo paradigma, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Al tiempo.

De aquello y lo demás…

En Reynosa, la alcaldesa Maki Ortiz acudió a poner en marcha la obra de pavimentación, de la calle 20 de noviembre en el fraccionamiento Reynosa, populoso sector de la ciudad. Esta obra fue construida con una inversión de más de 17 millones de pesos.

El recibimiento fue de alegría, después de años de gestionar esta obra tan importante, por fin el gobierno que encabeza la doctora Ortiz, hizo posible el anhelo de los habitantes de este sector.

Así mismo la alcaldesa afirmó, que esto se debe principalmente, cuando se escucha a la gente, y las audiencias públicas, han sido el foro donde los ciudadanos, han exigido mejores condiciones de vida, y por eso este gobierno escucha y atiende, y obras como esta no solo se dan en este fraccionamiento, sino en todo Reynosa.

