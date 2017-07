Los tenebrosos enviados de Doña Esthela Chavira

Por: Gastón Espinosa El Día Miercoles 05 de Julio del 2017 a las 12:31

El Servicio Nacional de Empleo en Tamaulipas está en crisis.

La llegada de un nuevo gobierno generó expectativa entre la base trabajadora, pero a nueve meses de ello la realidad es distinta, quizá peor.

Quizá el nuevo gobierno no se preparó o no le dio mucha importancia al SNE porque es evidente que quienes llegaron al área no saben recibir ni operar los programas, aunado a que carecen de recursos técnicos y humanos para sacar adelante la tarea.

La molestia del personal es evidente.

En sendas cartas enviadas a la opinión pública consideran como un error el hecho de que el Servicio Nacional de Empleo en Tamaulipas pase a ser dirigido por la Secretaría del Trabajo, la misma que desconoce de reglas de operación de sus programas, tiempos y formas para ejercer los recursos, lo que ha provocado que se pierdan esos beneficios o se vayan a otros estados.

En el caso de El Mante el personal del SNE se siente hostigado por el encargado del despacho, Rufino Godínez, así como por una dama de nombre Lidia Núñez, dos personas enviadas precisamente por la titular de la Secretaría del Trabajo, Esthela Chavira, y que laboran por igual en una de las universidades propiedad de la familia, la Universidad del Norte de Tamaulipas. Son esos empleados de la Universidad los mismos que arribaron al Servicio Estatal del Empleo los que llevan la encomienda de vigilar y cuestionar al personal lo que constituye una grosería para la base laboral que no requieren ni hostigamiento ni vigilancia.

Lo preocupante además es el hecho de que la oficina opera solamente al 50 por ciento, especialmente con las llamadas ferias en donde puede lucirse la figura de la señora Chavira, y en cambio no hay respuesta en programas como Bécate y Fomento al autoempleo. No hay recursos para sacar adelante la chamba en la oficina, todo está cancelado. No hay papelería, gasolina, servicios de intendencia, mantenimiento y sobre todo para los sueldos pues hay empleos que no reciben un solo peso desde diciembre del 2016.

Es verdaderamente hipócrita que el Servicio Nacional del Empleo que exija a las empresas que cumplan con la ley a los trabajadores y se les sancione, mientras que a ellos el gobierno del estado los tiene en el abandono al no realizar sus pagos de sueldo a tiempo además de que personal con más de veinte años de servicio hayan sido despedido sin ser indemnizados.

Politizar el Servicio Nacional de Empleo ha provocado la pérdida de los objetivos reales pues los recursos que se les destinan se van a los bolsillos de los amigos o compadres las que son favorecidos con estímulos o compensaciones, e incluso a varios trabajadores se les paga por medio de becas.

“Se tiene conocimiento que tenemos derecho a recuperar nuestros impuestos del 2014, 2015, 2016 y hasta la fecha y lo más grave es que ni siquiera los han manifestado al SAT. Se ha solicitado información a quien corresponde y evaden las respuestas lo que hace sospechar: ¡Quién se quedó con ese dinero? ¿A la cuenta de quien ha ido a parar?”, relata un extracto de la misiva enviada a varios comunicadores.

Actualmente en el SNE no hay orden, están sin guía, sin brújula. Nadie puede autorizar firmas para los recibos, aunque sí pueden autorizar despidos de gente valiosa con experiencia en el manejo de los programas. Sólo hay acoso, hostigamiento, cuestionamientos y mucha intriga. El personal de doña Esthela Chavira no da para más.

Así como van las cosas, el SNE está por desaparecer.

VERLAGE, EXCELENTE ANFITRIÓN

González se ha convertido en el hogar de los deportistas tamaulipecos.

La excelente organización que ha tenido el municipio en varios torneos deportivos le ha valido que sea considerado para albergar competencias tan relevantes como la Copa Telmex-Telcel.

Y es que Memo Verlage no sólo ofrece disposición, sino que participa activamente en cada tarea organizacional. González será sede regional del torneo de fútbol, con el apoyo del Instituto del Deporte en Tamaulipas.

Equipos representativos de El Mante, Aldama, Tampico, Madero, Altamira, Ocampo Gómez Farías, Antiguo y Nuevo Morelos, se harán presente en González, en fecha por confirmar.

Sin duda que el municipio haya sido considerado para albergar una competencia de esa naturaleza demuestra que por igual en el deporte se están haciendo muy bien las cosas. Memo Verlage seguro demostrará nuevamente que en González se recibe con los brazos abiertos a los deportistas.