Esperará Guevara Cobos tiempos para definir si quiere dirigencia priista

El diputado federal Alejandro Guevara Cobos, reconoció que podría aceptar una candidatura al Senado, sin embargo entrará al juego electoral siempre y cuando pueda ofrecerle al PRI una oportunidad real de ganar

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Martes 04 de Julio del 2017 a las 21:00

El diputado federal Alejandro Guevara Cobos sin adelantarse a los tiempos del partido, esperará hasta el mes de agosto que inicia la competencia por la dirigencia estatal del PRI, para determinar si buscará ese espacio

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diputado federal Alejandro Guevara Cobos sin adelantarse a los tiempos del partido, esperará hasta el mes de agosto que inicia la competencia por la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional (PRI), para determinar si buscará ese espacio o apoya al tricolor desde otra trinchera.



Dio a conocer que durante la pasada reunión del Consejo Político Estatal quedó demostrado que el PRI sigue siendo competitivo y que tiene la capacidad para ganar las elecciones federales y local del 2018.



“Hay actitud en la militancia, vamos a ganar”, dijo luego de reconocer que también podría aceptar una candidatura al Senado, pero entrará al juego electoral siempre y cuando pueda ofrecerle al partido una oportunidad real de ganar.



“Yo voy a jugar en todo lo que sea competitivo, siempre y cuando pueda ofrecer a mi partido la oportunidad de ganar, lo he hecho en las tres ocasiones que he sido diputado federal he ganado y siempre estoy puesto y dispuesto”.



Agregó que en la reunión estatal pudieron ver los dirigentes partidistas y escuchar planteamientos fuertes de más de 14 mil militantes, que aportaron sus ideas en las diversas mesas de trabajo.



“Nos queda muy claro que tenemos que transformarnos, en el tema de gobierno pues dar respuesta al tema de la inseguridad, en el combate a la corrupción y a la impunidad”.



Guevara Cobos destacó que siempre ha sido un priista muy competitivo, que el partido es muy diverso y que es momento de hacer aportaciones, ya sea de trabajo o de ideas, para demostrar la fuerza que tiene en Tamaulipas.



“Unidos y con trabajo se demostrará la fuerza del partido, en el entendido que con estos preceptos de políticas públicas y trabajo político vamos a competir y ganar la elección”, concluyó.



