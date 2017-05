Recortan recursos federales

Por: Benito García Islas El Día Jueves 04 de Mayo del 2017 a las 18:57

Nos enteramos, a través de los diferentes medios de comunicación, el adelgazamiento de los apoyos federales en rubros como la salud, educación y el sector rural, lo cual representa un golpe a los programas sociales para la gente más vulnerable de la entidad.

Definitivamente, castigan a Tamaulipas en las dependencias, que son el pilar de la estructura en el estado, en la que sustenta, la fuerza del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el compromiso de dar salud, a través de médico y medicinas, educar a la niñez y la juventud, y la producción agropecuaria, sobre todo a quien más lo necesita.

Queremos creer, que los responsables en estas áreas, salud, educación y producción en el agro y pecuaria, siempre están atentos a los programas institucionales a nivel país, y cada recurso que aterriza (lo recortado que sea) son utilizados razonadamente, y no se regresen por no ser gastados.

Los gobernadores de cada entidad federativa, entre ellos Tamaulipas, son coparticipes, del presidente Enrique Peña Nieto, en administrar minuciosamente los recursos, en estos tiempos en que la falta de recursos económicos escasea y los amenaza la desconfianza.

Triste, sería que en Tamaulipas, los miembros de su gabinete (secretarios), no utilizar los recursos que llegan de la federación, si usted quiere “a cuenta gotas” y regresarlos por funcionarios apáticos o incompetentes, de por sí: “es poco el amor y…

RECLAMOS DE ALCALDES DE LA ZONA CONURBADA

Encabezados por el alcalde de Madero, Andrés Zorrilla Moreno, sus homólogos de Tampico, maestra Magdalena Peraza Guerra, y Altamira Alma Laura Amparan, de Tamaulipas.

Así como los alcaldes de Pueblo Viejo Manuel Cuan y Pánuco, Ricardo García, Veracruz, que forman la zona conurbada, en la región norte en la entidad, y sur de pueblos veracruzanos.

Reclamarán a sus respectivos diputados federales, expliquen detalladamente, el por qué no se ha autorizado el Fondo Metropolítano, cual es el avance en las gestiones y cuando se aterrizarán los recursos en este programa.

Debido a que durante las pasada administraciones municipales, recuerdo que se publicó en los medios que era un hecho que llegarían recursos de este programa, sin embargo nada se logró.

Previa a la reunión de estos municipios conurbados, de la huasteca tamaulipeca y veracruzana, el alcalde Madero, Zorrilla Moreno, había señalado que son los legisladores federales los únicos que han participado en ese tema.

El fondo metropolitano del 2015 no logró cristalizarse debido a que las autoridades tanto de Tamaulipas, como de Veracruz no lograron ponerse de acuerdo. En esa ocasión el fondo para la zona metropolitana de Tampico no fue tomado en cuenta el presupuesto de Egresos de la Federación.

Para terminar mi columna, el día de hoy, les comento que es buena la propuesta del Diputado priista, Morris, renovar los penales en algunos municipios de Tamaulipas, es urgente, datan de mediados del siglo pasado, evitaría fugas y zozobra entre la población.