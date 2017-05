Analizarán propuestas para destino de la basura en Altamira

La alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, aseveró que analizarán todas las propuestas que se puedan generar para el destino de los desechos que genera la ciudad

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Jueves 04 de Mayo del 2017 a las 19:00

La alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, aseveró que analizarán todas las propuestas que se puedan generar para el destino de los desechos que genera la ciudad

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- La alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, aseveró que analizarán todas las propuestas que se puedan generar para el destino de los desechos que genera la ciudad.



Detalló que al hacerse los estudios, tomarán la decisión más conveniente para el beneficio de la ciudadanía.



"Es un estudio, veremos las decisiones los tres alcaldes, lo que convenga a la ciudadanía y que nos pongamos de acuerdo, lo tenemos que analizar", señaló.



"Nosotros tenemos que ver varias propuestas y lo que mejor convenga es lo que vamos a dejar, es muy bueno los tres tenemos que ver, porque es la zona conurbada", comentó.



La propuesta con la que se cuenta actualmente, habla de tratar la basura sólida, orgánica, así como generar energía y gas.



Puntualizó que para dicho proyecto se necesita un terreno de seis a diez hectáreas, por lo que se tiene que tomar la mejor opción.



Sobre TECMED, comentó que la empresa no ha emitido algún informe si tienen la intención de continuar en la zona con el relleno sanitario.



"No hemos tenido acercamiento ahorita, vamos a ver se vence el otro año estamos esperando todavía tienen tiempo su convenio, no nos han presentado ninguna alternativa", finalizó la edil.



bamp