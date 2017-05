Realizan en Matamoros quinta reunión de delegados federales

Misma que fue encabezada por el delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, Rabindranath Juárez Mayorquín y el presidente municipal Jesús de la Garza

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Jueves 04 de Mayo del 2017 a las 15:08

Matamoros, Tamaulipas.- El delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Tamaulipas, Rabindranath Juárez Mayorquín y el alcalde de Matamoros, Jesús de la Garza, encabezaron la quinta reunión plenaria de delegados federales en esta ciudad fronteriza.



En su oportunidad, Juárez Mayorquín precisó que a esta reunión acuden todos los delegados federales y representantes del Gobierno de la República para hacer una evaluación y seguimiento del ejercicio de las políticas públicas del Gobierno en el Estado, llámese programas federales.



En entrevista previa, manifestó que este día hay convocatoria para que se reúna el Grupo de Coordinación Tamaulipas y sesione en Reynosa, donde seguramente se hará una evaluación de los acontecimientos de violencia registrados en aquél municipio fronterizo.



Dijo que la instrucción que se tiene es de coordinación y se emitirá seguramente un comunicado posterior a la reunión, pero no solo se dará seguimiento a lo ocurrido en Reynosa, sino que será también de toda la franja fronteriza y de las cuatro zonas y tiene especial relevancia de que vaya a celebrarse en Reynosa y con la presencia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y los representantes de cada una de las corporaciones.



El delegado federal manifestó que en el caso particular de Reynosa, “esta ciudad viene de una serie de operativos y es parte de la responsabilidad de los gobiernos, de su coordinación, de la estrategia y los resultados de estos operativos”.



Agregó que estas acciones hay a quienes no les agrada que se implementen y que tenga las consecuencias que ahora se tienen, pero recordó que la sociedad merece mayor seguridad, las ciudades y regiones merecen más tranquilidad y los gobiernos del Estado y de la República están comprometidos con Tamaulipas y los tamaulipecos.



Destacó que ello deviene de todas las acciones de aseguramiento de personas, donde ha habido neutralización de blancos y en donde siempre se tiene el propósito de procurar la mayor seguridad para Tamaulipas y la mayor estabilidad y la paz social para todas las regiones del Estado.