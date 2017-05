El “auto destape” de Ramiro

Por: Ana Luisa García El Día Miercoles 03 de Mayo del 2017 a las 22:13

1.- No dejó de sorprender las declaración del expresidente del PRI en Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, publicadas por un medio de comunicación fronterizo (Noticias Río Grande), al que manifestó la seguridad de que su nombre figurará en las boletas electorales de las elecciones de 2018. El expresidente de la COPECOL (ahora fue electo como Secretario General) ha sabido sostener un vínculo fuerte con el centro político del país, particularmente dentro de su partido.

Esto le da las posibilidades efectivamente de figurar entre la caballada que saldrá a dar la batalla en los comicios del año próximo, lo que sorprende es el auto-destape. El que se mueve no sale en la foto, decía Don Fidel Velázquez, pero son otras circunstancias y es hora de que otros priistas también levanten la mano y empiecen a moverse, es tiempo de que los priistas adquieran mayoría de edad hoy que carecen de tutor político.

Por otra parte, no es la primera vez que Ramiro se auto-destapa, podemos recordarlo cuando hizo lo mismo en sus aspiraciones a convertirse en candidato a gobernador, no anduvo con rodeos. Sólo que ahora, efectivamente tiene muchas probabilidades de figurar en cualquiera de las opciones a un puesto de elección popular.

Ramiro ha permanecido en activo, lo ha hecho en el centro y también aquí donde renueva vínculos cada vez que puede con sus compañeros de Legislatura, igual que lo hace el PRI con las Legislaturas federales, que son semillero de la doctrina Tricolor. Eso sin contar, que será allá donde partirán el pastel electoral y en ese contexto Ramos Salinas es uno de los pocos actores tamaulipecos que están en escena.

El neolaredense ya hizo precampaña en su ciudad natal cuando fue diputado local a donde podría lo mismo buscar una diputación federal, que la alcaldía, también se promovió en todo el estado y sus aspiraciones no están limitadas a un distrito o municipio, por eso él incluye la opción de Senador. Posición que obviamente se entregará a quien o quienes, estén en el ánimo del círculo íntimo de Los Pinos para convertirse en la carta fuerte para la gubernatura en el 2022. Quien ocupe una curul en la Cámara Alta podrá placearse a lo largo y ancho de Tamaulipas para hacer camino al futuro, sobre todo en el caso de que el PRI fuera nuevamente sacado de Los Pinos, uno de los escenarios que obligadamente desde ahora tienen que tener contemplados en el diseño de la estrategia política de 2018.

Las senadurías, hoy más que nunca tienen un futurismo incalculable, sobre todo para la primera posición en la boleta electoral y será para quien o quienes tienen el visto bueno del círculo íntimo del poder central. No para el que posea méritos, no para el que sea una marca bien conocida en el estado, tampoco para el que pase el filtro anticorrupción, nada de eso, será para el “favorito” aún sin esos atributos. El afecto ciega y no importa que éste los conduzca a la derrota.

En esa ruleta político-electoral Ramos Salinas se anota para competir con Enrique Cárdenas del Avellano, Edgardo Melhem, desde luego siguen vivos los precandidatos del 2016 Alejandro Guevara Cobos, Marco Antonio Bernal, incluso el propio Baltazar Hinojosa Ochoa. Hay quienes anotan a Eugenio Hernández Flores, aunque a nuestro ver, las circunstancias de ahora no se parecen en anda a las del pasado y el trampolín de la Senaduría no puede desaprovecharse con alguien que ya fue gobernador, tiene que servir para quien puede convertirse en candidato al Poder Ejecutivo n 2022.

2.- La Secretaria de Salud, Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa durante su estancia en Reynosa, dejó testimonio de su propósito de hacer lo necesario para que en breve, “poder darle otra cara al Servicio de Salud en el Estado”, esto con un proyecto donde se contempla por una parte mejorar el nivel de capacitación del personal adscrito al sector, y por otra parte acelerar la aprobación y entrega de recursos de la Federación para mejorar la disponibilidad de medicamentos.

Como Usted sabe el dolor de cabeza en el área de salud ha sido el desabasto de medicamentos, ahora nuevamente en los que demandan el área oncológica.

Estas declaraciones fueron formuladas en ese punto de la frontera por la Dra. Molina, donde se ha concentrado gran parte del área operativa de Gobierno del Estado, incluyendo Secretarios para el desarrollo de tres mega jornadas asistenciales presididas por la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del DIF Tamaulipas.

La flamante Secretaria de Salud, a unos días de haber tomado posesión manifestó: “Encontramos un sector con ganas de salir adelante; es evidente que el Estado aspira a mejorar sus condiciones en cobertura de Salud”.

Posteriormente agregó, “venimos a construir, junto con el señor gobernador un sector con los más altos niveles de calidad y no descansaremos hasta conseguirlo”. En ese propósito dijo contar con los trabajadores, que son elementos muy comprometidos; el personal ha mantenido una línea profesional, pese a que hay quienes han expresado su inquietud porque no les han autorizado la basificación, otros porque dicen estar mal pagados”; al respecto dijo que “a lo largo de esta administración buscaremos mejorarles sus condiciones laborales”.

De las declaraciones de la Secretaria de Salud se percibe que lleva avanzado el diagnóstico para los pocos días que tiene al frente del sector.

3.- Es bueno distinguir que dentro del paquete de obras aprobado por el Cabildo de Victoria esta misma semana, hay 37 millones 221 mil 692 pesos para tres proyectos que mejorarán el sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad capital; además de esa suma se invierten cerca de tres millones de pesos de recursos propios de la COMAPA lo cual es importante que lo sepan los usuarios.

La gerencia a cargo de Gustavo Rivera ha trabajado en dos sentidos, por una parte facilitar a los victorenses el pago del servicio ofreciendo ventanillas cercanas en diferentes puntos de la ciudad y concertando acuerdos con descuentos para recuperar parte del rezago existente. Eso ha permitido mejorar la captación de recursos, que hoy se están invirtiendo en obras para hacer más eficiente los servicios.

Del total de la inversión aprobada para la COMAPA, que citamos líneas arriba, hay dos asignaciones Federales, uno de ellos por 28 millones 239 mil 950 pesos por la línea PRODDER y 6 millones 98 mil 882 mil 800 pesos por PROSANEAR, en este último se aplica en obras de mejoramiento a la planta tratadora y lagunas de oxidación.

Cabe mencionar que estas obras fueron aprobadas por la Junta Directiva, en la cual sea dicho de paso forman parte una representación del Congreso, que en este caso recae en la diputada Teresa Aguilar, del Partido Acción Nacional, quien dará seguimiento a la aplicación de los recursos tanto federales como los propios de la COMAPA, bajo las nuevas reglas de transparencia vigentes.