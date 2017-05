Violencia afecta el 40% de los estados no solo a Tamaulipas

Aseguró el diputado Glafiro Salinas Mendiola al referirse a la violencia registrada en Reynosa de al cual carecía de información pese a ser el titular de Seguridad en el Congreso

Por: Alejandra Morante/Ciudad Victoria El Día Miercoles 03 de Mayo del 2017 a las 21:30

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la comisión de Seguridad en el Congreso de Tamaulipas, Glafirio Salinas Mendiola, afirmó que se calcula que el cuarenta por ciento de los estados están viviendo en situación de violencia, esto al referirse a los hechos de violencia suscitados en Reynosa, de los cuales carecía de información para compartir con la sociedad.



Descartó que solo los tamaulipecos vivan en una crisis de este tipo de eventos, sino que todos los mexicanos son víctimas de esta ola de violencia.



“La vez anterior estuvimos en Reynosa y pudimos tener información, misma que les pasé a ustedes, pero ahorita no, no tenemos nada para informar” expresó.



“Creo que lo que estamos viviendo es a nivel nacional, se calcula que el 40 por ciento de los estados están viviendo una crisis a nivel de este tipo de eventos, todos los mexicanos, no solamente los tamaulipecos”, agregó.



El diputado mostró su preocupación por la situación de violencia que se está dando en varios estados y no solo en Tamaulipas, e insistió en no contar con información ni datos para compartir a la sociedad.



“Mire no tengo nada oficial para decirles, como presidente de la comisión de Seguridad no tengo ninguna información, repito, la vez pasada estuvimos en Reynosa y pudimos obtener información y ponernos al servicio de nuestro gobierno para todo lo que se pudiera apoyar en Reynosa y en cualquier parte de nuestro Estado, que es nuestra principal preocupación, pero lo que estamos viendo es que esto es en varios estados y nos preocupa muchísimo”.