Dueño de Patriotas asegura que suspensión benefició a Tom Brady

Por: Notimex El Día Miercoles 03 de Mayo del 2017 a las 18:07

Autor: Notimex

Fóxboro, EUA,(Notimex).- El dueño de Patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, consideró que, en cierta forma, el quarterbak Tom Brady resultó beneficiado por la suspensión de cuatro partidos que le impuso la NFL al inicio de la temporada 2016.

En una amplia entrevista en el marco del evento Bloomberg Breakaway 2017, Kraft afirmó que todavía tiene en mente el llamado "deflategate" y sus consecuencias, al aseverar que "bueno, no guardo rencores, pero tampoco olvido nada".

Esto luego que su estelar pasador tuvo que ver desde la línea lateral los primeros juegos de la temporada anterior, como castigo por estar presuntamente enterado de la manipulación de los balones usados por Potros de Indianápolis en el juego de campeonato de la Conferencia Americana de la temporada 2014.

No obstante, el empresario le buscó el lado positivo a la situación, al decir que Brady "no jugó los primeros cuatro juegos, eso es 25 por ciento de la temporada. La buena noticia es que no sufrió desgaste ni lastimó su cuerpo".

Del mismo modo, lanzó una velada acusación a sus rivales, de quienes dijo que "entiendo por qué presionaron a la oficina de la Liga para que fuera muy fuerte y no se comprometiera en un asunto que no era más que un disparate y una tontería".

Por otra parte, reiteró su orgullo por la forma en que su equipo se repuso para ganar el Súper Tazón LI ante Halcones de Atlanta, luego que llegaron al cuarto cuarto con una desventaja de 19 puntos para ganar en tiempo extra.

"Con tres minutos en el tercer cuarto, teníamos .04 por ciento de probabilidades de ganar, 99.06 por ciento de oportunidades de perder y regresar después de todo lo que había pasado, saben, es una gran lección para los milenials", aseveró.

En este sentido, aseguró que la lección es "la importancia del trabajo duro, la perserverancia, nunca rendirse y aguantar y seguir levantándose. Ustedes saben que esa fue la historia de este Súper Tazón, Nos mantuvimos juntos en tiempos difíciles y eso es muy complicado".