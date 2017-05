Será Enrique Rivas consejero estatal del PAN

Por: Alma Niger El Día Martes 02 de Mayo del 2017 a las 20:01

Para este domingo siete de mayo en punto de las 10 de la mañana se tiene programado que se lleve a cabo una asamblea municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en el Centro Cívico de Nuevo Laredo, en la cual se habrá de elegir a los integrantes del consejo estatal del blanquiazul para el período 2017-2019. Cabe señalar que los interesados en ser consejeros ya se registraron, por lo que nada más se va a votar por ellos. Los registrados por Nuevo Laredo son Enrique Rivas Cuéllar, Ernesto Ferrara Theriot, Imelda Sanmiguel Cantú, Leticia Meneses Camino, Patricia Ferrara Theriot y Luis Mata Bernal. Todos los militantes activos del PAN están invitados a dicha asamblea.

SE ORGANIZAN EN EL PRI

Sigue dando de qué hablar que le fue bien al comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el evento del Día del Niño que organizaron el pasado sábado por la tarde en el parque Narciso Mendoza, y donde congregaron a casi mil personas. Como en sus mejores tiempos el PRI dio muestra de poder político, pero sin duda alguna lo más sobresaliente es que se volvió a juntar parte de la clase política, pues ahí estuvieron reconocidos priístas como la diputada federal Yahleel Abdala Carmona; los regidores Jesús Valdez Zermeño y Juany Mata García; el ex alcalde Daniel Peña Treviño y su esposa Elsa Tamez de Peña, la ex diputada local Imelda Mangin Torre; el ex dirigente juvenil, Javier Lozano Rodríguez, sin faltar los actuales dirigentes del partido, Viviano Vázquez Macías y Baudelia Juárez García, entre otros.

¡HAGAN SUS APUESTAS EN EL TRICOLOR!

Por cierto que todo apunta que la dirigencia del PRI está entre el joven Javier Lozano Rodríguez, quien no tiene cola que le pisen, y el doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, quien cada vez suma más adeptos. De hecho Luis Eduardo Martínez López, dirigente local del Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo, el cual es el organismo sindical más fuerte de la ciudad, ya se canteó para el lado de Jaime Emilio. Javier a su vez genera simpatías más que nada por su arrojo y ganas de servir al partido. Se dice que falta para el cambio en la dirigencia del PRI, pues sería en junio, pero ya se empiezan a calentar motores.

EXCELENTE TRABAJO EL DE “EL TIGRE TOÑO”

Un excelente trabajo viene realizando al frente de la Dirección de Educación el ingeniero Antonio Arredondo Álvarez. Y aunque a “El Tigre Toño” no le gusta presumir de su labor, la realidad es que es mucho lo que está haciendo en todos los sentidos. Y está al pendiente de todo, no se le va nada, y prueba de ello es que recientemente acaba de dar de baja del padrón de becados municipales a 80 alumnos, la mayoría de ellos de secundaria, que abandonaron la escuela. Ya no siguieron estudiando y por lo tanto se les quitó la beca, pues claro que no es justo que abandonen los estudios y sigan cobrando el beneficio económico que les aporta el gobierno municipal. Bien por eso.

INICIAN CURSOS DE NATACIÓN

A partir de este martes 2 de mayo la Escuela Municipal de Natación inició sus cursos rápidos, los cuales culminarán el 26 de este mismo mes. De hecho las inscripciones se mantienen abiertas para niños, adultos y adultos. Las clases se llevarán a cabo en tres sedes como son la alberca ubicada en la Unidad Deportiva Benito Juárez, la alberca Margarita Maza de Juárez y la del Centro Acuático Villas, en horario de 3 de la tarde a 9 de la noche de lunes a sábado con días intercalados en las diferentes sedes. José Zapata Muñiz, Director de Cultura Física y Deporte, avisó que los cursos son gratuitos y para el registro solo se requiere copia de la credencial de la escuela, certificado médico, carta responsiva del padre o tutor, 2 fotografías infantiles y copia de la credencial de elector.

EN SERVICIO LAS PLAZAS PIES MOJADOS

La Secretaria de Servicios Públicos Primarios, Irma Richer De León, anunció que los horarios de funcionamiento de las plazas Pies Mojadas (cuando se avientan los chorros de agua) es de martes a viernes en horario de tres a siete de la noche, así como sábados y domingos de una a seis de la tarde. Son 16 las plazas Pies Mojados siendo estas Santa Cecilia, Constituyentes, Horacio Garza, Polvo Enamorado, Península Laguito, Silao, Nueva Era, Solidaridad, Haciendas J. Longoria, Constitucional, Campanario, Parque Viveros, Jesús Lascari, Lomas del Río, Reyna de la Paz y Santa Emiliana. En todas hay personal encargado de abrir las llaves cuando anden los chiquillos. Sea pues.

EN MARCHA LA LIGA FEMENIL DE FÚTBOL

Ya es una realidad la primera liga profesional femenil de Fútbol en México y al iniciar el primer torneo, nueve de los 12 equipos registrados contarán con jugadoras que participaron y han egresado de certámenes realizados por Fundación Telmex-Telcel. Son 54 las jugadoras que participaron en dicha copa, el cual es torneo de fútbol amateur que detenta el Record Guinness como el más grande del mundo. En su momento, todas las jugadoras que formaron parte del Torneo De la Calle a la Cancha fueron seleccionadas nacionales representando a México en las ediciones 2015 y 2016 de Homeless World Cup, en las que nuestro país conquistó el Campeonato Mundial. Gracias a que los torneos que realiza Fundación Telmex-Telcel tienen alcance nacional, estas deportistas, hoy profesionales, provienen de 17 diferentes estados como son Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Para su primera temporada, Necaxa reclutó a 10 jugadoras que participaron en el torneo, Pachuca también a 10, Santos a ocho, Monterrey a cinco, Morelia a seis, América cinco, Pumas cuatro, Tigres cuatro y Toluca a dos.

LO ÚLTIMO

El Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar llevó el programa “Mi Escuela Digna y Moderna” al CAM 51 de la colonia Infonavit Fundadores, donde se atiende a 85 chiquitines con educación especial. Se impermeabilizarán salones y se rehabilitarán registros pluviales… En ese mismo lugar el alcalde Enrique Rivas anunció que se está apoyando por parte del gobierno municipal, a través del Sistema DIF Nuevo Laredo, a la familia afectada con el incendio en Villas de Sanmiguel en todo lo que se puede… Serán 200 los permisos de venta que extenderá la Dirección de Comercio Informal para la venta de regalos para el Día de las Madres, esto en diversas partes de la ciudad. Cada permiso cuesta 600 pesos y cubre los días 8, 9 y 10 de mayo. Hasta el momento se han expedido 75. Los interesados deben acudir a la oficina de la citada dependencia, ubicada en Maclovio Herrera y Ocampo.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com