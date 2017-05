Convoca Tamaulipas por la Paz a segunda audiencia ciudadana

Donde esperan que los diputados informen sobre su desempeño, la votación en algunas leyes o iniciativas y también expliquen parte del contenido de la Ley de Seguridad Interior

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Martes 02 de Mayo del 2017 a las 21:30

Tampico, Tamaulipas.- La organización civil Tamaulipas por la Paz convocó a la segunda audiencia ciudadana, donde se espera la comparecencia de diputados federales, señaló la vocera de la unión Martha Izaguirre Villanueva.



Agregó que pese a que se realizará en la zona sur de la entidad el próximo sábado 13 de mayo, a las 11:00 de la mañana en Ciudad Madero, los legisladores federales de los distritos 7 y 8 no han confirmado su asistencia.



En contraste precisó, sí han confirmado su participación los diputados Gustavo Cárdenas Gutiérrez, Edgardo Melhem, César Rendón y Yahleel Abdala Carmona, pero no así Esdras Romero Vega, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Montserrat Arcos Velázquez, quienes representan los distritos del sur.



En la segunda audiencia ciudadana, los convocantes adheridos a Tamaulipas por la Paz esperan que los diputados les informen sobre su desempeño en la Cámara de Diputados, la votación en algunas leyes o iniciativas y también expliquen parte del contenido de la Ley de Seguridad Interior.



En este contexto, destacó que se ha convocado mediante diversos medios a los 15 legisladores que tiene Tamaulipas, y al mismo tiempo hacerles ver que deben estar frente a los ciudadanos que los eligieron para que informen de su actuación en el Poder Legislativo.



Precisó que se les dirá a los diputados federales que deben entender que se deben a todo México y no sólo al distrito que los eligió, ya que se han encontrado con esta particularidad de que únicamente se ven como diputados del distrito donde residen.



Por último, manifestó que toda la ciudadanía de la entidad puede participar en la segunda audiencia ciudadana que será realizada en el Auditorio " Américo Villarreal", a fin de que los conozcan y que ellos les informen sobre las medidas que se implementarán para salvar los problemas sociales, políticos y económicos que sufre Tamaulipas.



En la rueda de prensa para anunciar esta actividad también estuvieron Luis Hugo Lattuada Guzmán y Néstor Vega Castillo, integrantes de la Asociación Tamaulipas por la Paz.