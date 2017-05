Buscan mejores convenios con Infonavit y derechohabientes en Matamoros

El Consejo Consultivo del Infonavit acordó el privilegiar y buscar generar un mayor número de acuerdos, convenios y negociaciones con los trabajadores que mantienen adeudos

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Martes 02 de Mayo del 2017 a las 19:15

Julio Ávila Coronado vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que hay preocupación en el Instituto y entre el sector empresarial por el gran número de viviendas que se han dejado de pagar y están abandonadas

Autor: Ángel Arias

Matamoros, Tamaulipas- El Consejo Consultivo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Matamoros, acordó el privilegiar y buscar generar un mayor número de acuerdos, convenios y negociaciones con los trabajadores que mantienen adeudos con el Instituto, encaminado acciones para que las familias no pierdan sus viviendas, las abandonen o les sean embargadas.



Julio Ávila Coronado vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que hay preocupación en el Instituto y entre el sector empresarial por el gran número de viviendas que se han dejado de pagar y están abandonadas, por lo que el Consejo Consultivo tomó el acuerdo de buscar todas las acciones legales posibles, para evitar no solo que se pierda la vivienda sino que los inquilinos se mantengan en estas y no se agrave el problema de casas abandonadas y no pagadas.



Destacó que para los cual los organismos de la iniciativa privada como la Cámara de Comercio, servirán como ventanillas gestoras de los esquemas de negociación y se analizará cada caso en específico buscando las alternativas para que el trabajador no pierda su hogar.



Puntualizó que actualmente la cartera vencida del Infonavit en Tamaulipas, suma los cuatro mil 500 millones de pesos, esto de 25 mil derechohabientes que adeudan sus créditos.