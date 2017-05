Se ampara Mercedes López ante elección en Delphi II de Ciudad Victoria

Quien perdió la representación del contrato colectivo, Mercedes López Lozano se amparó ante un juez federal, por supuestas anomalías en el proceso interno de selección

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Martes 02 de Mayo del 2017 a las 21:30

Autor: Nora Alicia Hernández

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El conflicto sindical dentro de la Maquiladora Delphi II, continuará, esto a pesar del proceso de elección que se llevó a cabo en fechas recientes, debido a que Mercedes López Lozano quien perdió la representación del contrato colectivo, se amparó ante un juez federal, por supuestas anomalías en el proceso interno de selección.



"Ahorita todavía no tenemos el fallo, estamos esperando que lo dé un juez federal, se fue a otra instancia ya no le compete a la junta de conciliación, la demanda es por la titularidades del contrato colectivo no por la dirigencia sindical".



Dijo que existió una violación a los procesos dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje, por lo que decidió solicitar un amparo.



Será de acuerdo al fallo dictado por el juez que se determine la titularidad el contrato colectivo, ya que el proceso de votaciones, dijo, no significaba una elección, sino un deshago de pruebas, por lo que los resultado obtenidos podrían no tener validez.



Actualmente las cuotas sindicales de cada trabajador son absorbidas por ambas líderes, Dolores Zúñiga del sindicato industrial Delphi I y Mercedes López Lozano del sindicato Delphi Victoria II, las cuales corresponden a 8 pesos semanales; un aproximado de más de 43 mil pesos mensuales tan solo del sindicato el cual cuenta con 2 mil 734 trabajadores afiliados.



En este sentido, López Lozano aseguró no percibir un salario como líder sindical y solo ser una obrera que percibe un sueldo semanal de parte de la maquiladora.



Los conflictos sindicales en la maquiladora Delphi II llevan ya varias semanas e incluso han ocasionado pérdidas económicas para la empresa, la cual despidió recientemente a un gran número de trabajadores y se rumoró, planeaba dejar el Estado si estos problemas no cesaban.