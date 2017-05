DiabetIMSS Querétaro atiende a 500 pacientes

Por: Notimex El Día Martes 02 de Mayo del 2017 a las 14:06

Autor: Notimex

Querétaro,(Notimex).- La familia juega un rol muy importante en el tratamiento del paciente con diabetes, por lo que DiabetIMSS ofrece especialidades a 500 pacientes como medicina familiar, enfermería, nutrición, estomatología y psicología.

Elvia Trinidad Calvillo Tinoco, médico familiar encargada del módulo en la Unidad de Medicina Familiar 13 del IMSS en Querétaro, señaló que se trabaja de la mano de diabéticos y familiares a través de pláticas informativas para el control del padecimiento, así como orientación alimentaria y de actividad física para mejorar su estilo de vida, esto con el fin de prevenir cualquier complicación.

"DiabetIMSS es una estrategia educativa dirigida a pacientes con diabetes y sus familiares, en donde se busca intervenir en ellos a través de pláticas sobre su enfermedad, los cuidados que debe llevar, el plan alimenticio que deben seguir, cómo prevenir complicaciones, así como cuidados básicos que todo paciente diabético debe conocer”, indicó la especialista.

Dijo que desde un principio se le invita al familiar a acudir a las pláticas, pero muchas veces no asisten por cuestiones de trabajo y dejan al paciente solo, y es en esos casos que la estrategia no impacta como debería porque hizo falta la red de apoyo, por lo que la familiar no se entera de cómo debe cuidar el paciente y por lo tanto, no se ven los cambios positivos su salud.

Calvillo Tinoco destacó que en los módulos DiabetIMSS los pacientes reciben una atención integral, pues durante un año se les proporciona orientación por parte de diferentes especialistas, entre ellos un médico familiar que está al tanto de su estado físico y pendiente de su medicación.

Además de una enfermera, que monitorea y dirige varias de las sesiones educativas; estomatólogo, para cuestiones de salud bucal; nutricionista, que se encarga de mejorar sus hábitos alimenticios; psicólogo, quien vigila el estado anímico del paciente y de la integración de éste con su familia para garantizar el éxito de la intervención.

“Cabe señalar que en general los resultados que tenemos son positivos, pues hemos tenido pacientes que han logrado un cambio radical en su estilo de vida y consiguen un mejor control de su padecimiento, pues los niveles de glucosa con los que ingresaron disminuyeron al finalizar el año, alcanzando su meta de manera favorable; en caso de que no lo consigan, se les invita a que se queden un año más”, añadió.

Para formar parte de los grupos de DiabetIMSS es necesario recibir una valoración del médico familiar, el cual canalizará al paciente si cumple con requisitos como no tener algún tipo de complicación por la enfermedad, contar con red de apoyo —familiar o persona cercana que asista a las sesiones con el paciente—, tener la disposición de participar, no importa la edad, ni el tiempo que lleve con la diabetes.

Actualmente la Unidad de Medicina Familiar 13 atiende a alrededor de 500 pacientes con diabetes a través de esta estrategia, divididos en 19 grupos en los turnos matutino y vespertino, en cuatro horarios diferentes.

“Hasta el momento no contamos con niños, tenemos pacientes entre los 25 años hasta los 80; siendo el grupo más grande los que tienen entre 40 y 50 de edad”, precisó la especialista del Seguro Social.