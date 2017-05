El gobernador se va a vivir a Reynosa

Priista se brinca las trancas…

El futuro de Maky.

Quihubole que tal, se alborotó la gallera y el consejero Luis Enrique Arreola busca dirigir al PRI Estatal. Manifiesta una vez más el común denominador que es la inconformidad de muchos priistas; esa apatía de la Dirigencia Nacional del tricolor los está orillando a brincarse las trancas.

Explicó Arreola que la intención es visitar a la base priista de todo el Estado en busca del respaldo de los consejeros y luego de tener mayoría en firmas solicitarle a la dirigencia nacional que le tome protesta como nuevo dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Seguramente no prosperará, se quedará en la intentona el que ya fue dirigente de la juventud priista, pero si dejará el precedente una vez más de la falta de atención del dirigente Nacional, Enrique Ochoa Reza.

Por la frialdad del CEN Nacional, los priistas pasan del dicho a los hechos y eso podría acarrearle más problemas. Por lo visto algunos priistas se les está saliendo lo revolucionario y toman -el toro por los cuernos-.

No es casual la intentona de Luis Enrique, sabe que también -perdiendo se gana.-

Luego de la llamada de atención a los alcaldes por parte del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, vemos un difícil panorama para el futuro de la alcaldesa de Reynosa, Maky Ortiz, quien seguramente hará un paréntesis en su carrera política, después de lograr las honrosas posiciones por el PAN: Diputada Federal, Sub secretaria de Salud Federal, Senadora con licencia y alcaldesa de Reynosa.

Pero no la den por muerta políticamente, ella ha tenido una suerte que muchos envidian. Sobre todo en política nada está escrito, pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana, porque recuerde que los pleitos ni ganados son buenos. Por lo pronto es la fotografía del momento.

En gira de trabajo por Reynosa, presentó el programa “Yo decido por un TAM sin miedo” el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, informó que vivirá en Reynosa -su casa- un 20 % del tiempo, porque ahí vive el 20 % de la población de Tamaulipas, explicó.

“Si nuestra Ciudad representa el 20 por ciento de la población del Estado, sin descuidar mi responsabilidad con ninguno de los otros 42 Municipios, creo que lo equitativo es destinar el 20% del mi tiempo como gobernador para venirme aquí y atender los desafíos que tenemos aquí; he dado instrucciones a los integrantes de mi equipo para que todas las Secretarías puedan alinear sus responsabilidad en función de fortalecer nuestro tejido social y conseguir la restauración de la tranquilidad da nuestras familias'.

Y de paso lanzó unas advertencias el gobernador Cabeza de Vaca:

“Les estoy exigiendo a los gobiernos municipales, que asuman su responsabilidad al ver gente por las calles, que ellos identifiquen que estén armadas, tienen el compromiso, todos los alcaldes y no estoy engañando a nadie, se los dije en campaña, se los dije cuando tome protesta y se los vuelvo a repetir, asuman su responsabilidad, sino tienen la capacidad para enfrentar el problema, tienen la obligación legal de hacer las denuncias correspondientes”.

“Lo que no es posible aceptar es que volteen a otro lado, que cuando se les pida que actúen a tránsito, no lo haga, que cuando estén dando permisos de alcoholes gente rara, no los prohíban, que sigan permitiendo que haya comercio informal y especialmente gente que está siendo sujeto de extorciones sin denunciarlo, eso no lo acepto”.

“Basta de simulaciones y de hacerse víctimas que hagan su trabajo como debe ser, sino lo hacen los voy a evidenciar, porque lo que están haciendo es contribuir al fortalecimiento económico de los grupos criminales y eso no lo vamos a permitir, todo aquello que sea ilegal, que lo denuncien yo les daré seguimiento pero no vamos a permitir más simulaciones en Tamaulipas, porque lo que está en juego es la seguridad de nuestras familias”.

