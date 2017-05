Urgente llamado empresarial

Por: Jorge Lera Mejía El Día Lunes 01 de Mayo del 2017 a las 22:01

Este 1 de Mayo se publicó en TMP Noticias que se acerca una fuerte recesión en Tamaulipas, ya que (...) de acuerdo cifras y estadísticas oficiales, durante el primer trimestre del 2017, la economía de Tamaulipas se cayó -3.7%, señaló Christiaan Edoardo Perez, secretario técnico de la Federación de Camaras de Comercio del Estado (FECANACO).

El decremento en el crecimiento es atribuible de manera directa a la falta de inversión pública ya que al no presentarse está se desata un efecto dominó que desalienta la inversión privada afectando la creación y subsistencia de empleos, así como la liquidez de las familias, generando estancamiento y un incremento en los delitos del fuero común en especial el robo.

Por tales motivos la Federación de Camaras de Comercio de Tamaulipas (FECANACO) ha emitido un llamado al Estado y Federación con la finalidad de implementar un plan emergente de inversión en obra pública y proyectos enfocado a privilegiar y dinamizar el mercado interno del Estado, dirigido a que la inversión de recurso público se haga con empresas del mismo estado y el capital generado permanezca dentro de este evitando en la medida de lo posible su fuga.

La FECANACO advierte que de no tomarse cartas urgentes en el asunto con un proyecto de esta naturaleza la parálisis de proyectos y obras, provocará un espiral en cadena de desaceleramiento en las actividades económicas perjudicando la economía de más de 600 mil hogares en la entidad Fuente: http://tmpnoticias.com/tamaulipas-requiere-un-plan-emergente-de-inversion-publica-fecanaco/

Este llamado urgente, debe tomarse como un serio reto para instituciones, organismos, universidades y sociedad civil, para enfrentar un fenómeno recesivo que sin tintes políticos se reconozca ante los efectos económicos que viene sufriendo Tamaulipas como entidad fronteriza por cinco efectos incuestionables:

1. Efecto Trump; 2. Efecto crisis externa; 3. Efecto crisis del mercado interno; 4. Escasez de liquidez; 5. Efecto inseguridad.

No obstante las favorables inversiones esperadas en el sector energético convencional y no convencional, que prometen llegar al estado por la reforma energética, no recupera en forma suficiente los impactos negativos recientes en las maquiladoras y empresas petroquímicas por las amenazas declarativas de Donald Trump.

Estados de frontera son más afectados que los del interior. Por lo que se necesita fortalecer los motores internos de la economía local, como lo son el sector agropecuario y Pymes.

Están en puerta las cosechas de Sirgo y maíz del norte, y se requiere apoyar al sector citricultor, ganadero, pesquero y forestal.

Debe ser una gran cruzada estatal en favor de inversiones públicas y privadas, encabezadas por las inversiones en infraestructura del gobierno estatal y federal. Abrir esta llave no debe perder ni un solo minuto ante el reto que plantean los comerciantes de la Fecanaco estatal.

Juntos sociedad y gobierno en una sola dirección con un solo objetivo... Tamaulipas.