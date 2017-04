Celebrarán obreros Día del Trabajo

Por: Alma Niger El Día Domingo 30 de Abril del 2017 a las 20:00

A partir de las 10 de la mañana de este lunes, en el Casino de Expomex, se llevará a cabo el evento conmemorativo al Día del Trabajo, esto por parte de la Federación de Trabajadores de Nuevo Laredo (FTNL) organismo adherido a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y cuyo dirigente en Nuevo Laredo es Félix Alberto Alemán. Se conmemorará el 131 aniversario 131 de los mártires de Chicago, Cananea, Río Blanco y Santa Rosa en cuadro chico, toda vez que en esta ocasión no habrá desfile. Cabe señalar que se han manejado versiones de que en este evento se podría llevar a cabo la elección del nuevo consejo directivo de la FTNL, pero no es así, ya que para ello primero se tiene que emitir la respectiva convocatoria por parte del comité estatal de la CTM que dirige Edmundo García Román, y para lo cual todavía falta tiempo.

EXITOSO FESTIVAL DEL DÍA DEL NIÑO Y NIÑA

Un exitazo resultó el Festival del Niño y Niña que organizó el Sistema DIF Nuevo Laredo en coordinación con el Ayuntamiento, este domingo en el parque Viveros. Más de 10 mil niños acudieron a divertirse, llevando la gran mayoría a sus papás por lo que fue todo un festejo familiar. Los pequeñines fueron atendidos directamente por la presidenta del DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate, así como por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, quien por cierto fue muy solicitado por los chamacos para tomarse fotos con ellos, lo cual indica que Rivas es todo un ídolo de la niñez neolaredense. Hubo rifa de regalos, espectáculos infantiles, brincolines a todo lo largo y ancho del parque, así como entrada gratis al Zoológico y el Acuario, y mucha diversión. Muchos padres agradecieron personalmente al alcalde y su esposa por tan gran evento.

FUERTES VIENTOS EN EL PUEBLO

Vaya vientos huracanados que registramos en Nuevo Laredo la noche del sábado y madrugada del domingo. Volaron techos, cayeron árboles, se vinieron abajo cables de servicios de diversas empresas y sobre todo se fue la luz en muchos sectores. Y los de la luz tardaron tiempo en reconectar el servicio, pues en parte fue mucha la demanda, y por otro lado tenían poco personal de guardia. Afortunadamente la situación no pasó a mayores, toda vez que no llovió. Se esperaba tormenta, pero ésta no se presentó.

MUEREN TRES NIÑAS EN INCENDIO

Lo que sí es lamentable, muy lamentable, fue el incendio registrado alrededor de las dos de la madrugada del domingo y donde perecieron tres pequeñitas de apenas 7, 3 y 1 año de edad. Se desconoce cómo se originó el incendio, y lo poco que se sabe es que las menores estaban solas, ya que su mamá estaba trabajando y se supone que estaban a cargo del papá, pero éste no se encontraba en la vivienda. Nada vale que los bomberos no pudieron entrar con prontitud a la casa, pese a que llegaron rápido, ya que las ventanas de la casa estaban tapadas con láminas. Las menores murieron dentro a causa de la intoxicación. Una verdadera tragedia, y peor aún en pleno inicio del Día del Niño. Dios las reciba en su santo seno.

CONTINÚA CAMPAÑA DE BACHEO

Desde que se inició la administración municipal de Enrique Rivas Cuéllar, se han reparado en Nuevo Laredo un total de 8 mil 614 baches, lo cual demuestra la intensa campaña que en este sentido ha desplegado el Ayuntamiento para mejorar las vialidades. Un reporte de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios que dirige Irma Richer De León, revela que estos trabajos se han realizado en 14 colonias, principalmente del poniente de la ciudad. De hecho la campaña continúa, pues es permanente, y a diario se reciben entre 20 y 30 peticiones ante el Centro Integral de Atención Ciudadana (CIAC) y a través de la aplicación YONLD para que se acudan a reparar baches y el personal municipal acude al llamado y atiende la exigencia ciudadano. Bien por eso.

2 MIL 500 YA TIENEN LA TARJETA MÁS ACCIONES

Dos mil 500 personas cuenta ya con la Tarjeta Más Acciones que ha puesto en funcionamiento el gobierno municipal de Nuevo Laredo, con la finalidad de acercar beneficios a los poseedores de las mismas, tales como descuentos en trámites municipales, y rebajas en negocios participantes. A poco más de dos semanas se haberse lanzado dicha tarjeta, la aceptación ha sido buena, no obstante se busca que la mayor cantidad posible de ciudadanos la consiga y por eso se continúa expidiendo a través de diversos módulos ubicados en la Presidencia Municipal y la COMAPA. Solo se requiere una identificación oficial y tomarse la foto y en menos de cinco minutos se les entrega la tarjeta que la verdad si genera buenos beneficios. Así que a tramitarla.

INVITAN A REGISTRARSE A “JEFAS DE FAMILIA”

La Secretaría de Bienestar Social del Ayuntamiento de Nuevo Laredo anunció que instalará módulos en los programas municipales que acuden a las colonias, para registrar a las madres de familia interesadas en inscribirse al programa “Jefas de Familia”, mediante el cual se les concede un seguro de vida, y en caso de fallecimiento se les proporciona cierto recurso mensual para gastos de estudio de los hijos que dejen en la orfandad. El pago bimestral va acorde a la edad de los menores, por ejemplo, recién nacido 300 pesos, si están en primaria 500 pesos, secundaria 700 pesos, media superior 900 pesos y superior de mil a mil 850 pesos. Es un beneficio que bien deben lograr las madres de familia, sobre todo aquellas que son madre y padre a la vez.

LO ÚLTIMO

El grupo Comunicadores Unidos de Nuevo Laredo que dirige mi amigo Juan Guzmán Calderón, acudió al Hospital Materno Infantil a entregar algunos presentes a los niños, así como también fueron a la colonia Los Fresnos a ofrecer un “show” infantil. Bien por ellos… No se les olvide que este lunes hay “ley seca”, aunque será solo de 11 horas, pues empieza a las dos de la madrugada y culmina a la una de la tarde… Y este martes dos de mayo vence el plazo para que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas dictamine si se permite a negocios del ramo de alcoholes que están cerrados, seguir operando, o de plano se les cancela el permiso de venta. Es crucial esta situación, puesto que son más de 30 los negocios que están a la espera de la decisión.

