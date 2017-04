Anaya no puede ser juez y parte

Por: Benito García Islas El Día Domingo 30 de Abril del 2017 a las 18:10

Para muchos panistas tradicionales, ven en su líder nacional Ricardo Anaya, que anda en campaña, desde ahora, para lograr la candidatura de su partido la candidatura a la presidencia de la república, y puede hacerla si se lo permite el INE.

Como Mexicano, tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano común en pleno uso de sus derechos constitucionales, pero el dirigente nacional del blanquiazul estas aspiraciones no son aceptadas.

Ello lo enfatiza el ex dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, quien dice “Ana y tiene un conflicto de intereses, realmente decide que quiere ser candidato a la presidencia, que es muy legítimo, no puede ser al mismo tiempo árbitro, aspirante y jugador”.

Esto se lo declaró al reconocido comunicador Ciro Gómez Leyva, Madero sostuvo que Anaya no permitió que fuera el presidenta de la mesa directiva de la Cámara de diputados, dio que no se convertirá “en el Ernesto Cordero de la cámara de diputados, por ser factor de división en su bancada.

Madero le critica el uso de spots para promover su imagen. "Que esté tomando las decisiones internas, de designaciones, para ver la lógica de cómo se fortalece él", rodeándose de gente cercana a su proyecto para que no se le haga "sombra".

Exhortó al PAN a que haya unidad y ganar la presidencia en 2018, aprovechando que "el PRI está en su peor momento de prestigio".

Cambiando de tema, les comento apreciables lectores, que estuvo en Reynosa el diputado federal Baltazar Hinojosa Ochoa, acompañando a su homóloga María Esther Camargo de Luebbert, declaró a la prensa.

Les comentó a los representante de los distintos medios de comunicación: “Yo lo dije dos días después del proceso electoral, asumí mi responsabilidad como político y candidato, que la mayoría no me favoreció y no hay ningún agravio para nadie, así es la democracia, así es la política se gana y se pierde y uno debe tener la madurez política para estar a la altura de los nuevos tiempos”.

Reiteró:“Espero le vaya bien al nuevo gobierno, porque Tamaulipas es un estado al que le tiene que ir muy bien y necesitamos obviamente la mejor de las suertes, para que trabajemos todos juntos y que Tamaulipas sea en los próximos años, un estado con más empleos e inversiones y vamos a trabajar en eso”.

Dijo Hinojosa Ochoa dijo, estar de acuerdo a una limpia en el PRI, y ponerse a trabajar, en cuanto a los comentarios efectuados por el presidente nacional del PRI donde manifestó la posible traición de algunos tricolores, aunque no dijo en que estados específicamente,

Por lo cual, Hinojosa Ochoa señaló sí en su momento hubiese casos demandados que se indique quiénes, pues él no tiene ningún caso que señalar.

aya bien.

“Espero le vaya bien al nuevo gobierno, porque Tamaulipas es un estado al que le tiene que ir muy bien y necesitamos obviamente la mejor de las suertes, para que trabajemos todos juntos y que Tamaulipas sea en los próximos años, un estado con más empleos e inversiones y vamos a trabajar en eso”.

El pasado 29 de agosto, el gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca, acompaño al gobernador Egidio Cantú, en la Reunión semanal del Grupo de Coordinación en el Complejo Estatal de Seguridad Pública que en esta ocasión se llevó a cabo en el complejo de Seguridad Pública, después recorrió, sus instalaciones.