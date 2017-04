Desea chef Ernesto Aguilera marcar la diferencia en el mundo gastronómico

Asegura que es una cocina hecha con mucho cariño y dedicación en cada plato

Por: Armando Pereda Maldonado El Día Domingo 30 de Abril del 2017 a las 17:49

El chef mexicano Ernesto Aguilera aseguró que con los platillos que elabora desea marcar una diferencia en el mundo gastronómico

Autor: @elCocineroAR

Villahermosa, Tab., (Notimex).- El chef mexicano Ernesto Aguilera aseguró que con los platillos que elabora desea marcar una diferencia en el mundo gastronómico, es por ello que pone toda su dedicación en cada trabajo.

En entrevista con Notimex platicó que su restaurante “Tierra Criolla”, ubicado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, nació el 13 de agosto del 2014, primero con el objetivo de generar más clientes para su negocio de catering, con el que lleva una década.

Sin embargo, como funcionó tan bien como restaurante, continúa abierto para ofrecer una cocina que la describió como “comfort food”, con ingredientes locales.

La premisa de este lugar es utilizar todo lo que esté en sus manos y elaborarlo él mismo, por ejemplo en la carta hay pasta, la cual es fresca elaborada el mismo día.

En la mesa también se sirven postres como helados, que no compran, sino que se hacen ahí, así como los chorizos, que se embuten, con la finalidad de “marcar la diferencia tanto como sea posible”, dijo el originario del estado de Tabasco.

Comentó que es una cocina hecha con mucho cariño y dedicación en cada plato, que quizá a la vista se ve simple, pero cuando se prueba se puede degustar la complejidad que hay.

Este restaurante empezó siendo de cocina mexicana-mediterránea, pero después se amplió para ser más internacional, por lo que el público puede encontrar: escamoles, queso asado, mollejas, ceviches, ostiones, sopas, ensaladas, pollo, filete, lengua, entre otros platillos.

Asimismo, comentó que desde hace como cinco años la gastronomía en Tabasco ha hecho más ruido, por lo que la gente ha volteado a ver la comida de esta región.

“El estado se rige de dos escenarios gastronómicos, uno es la cocina indígena y otra es la postcolombina. Esto nos genera una singularidad, aunque a veces hay quienes confunden nuestra cocina con la de Campeche, Chiapas o Quintana Roo”, dijo.

Aseveró que los tabasqueños tienen más que pozol y pejelagarto, por lo que cree que hoy en día hay varios cocineros que generan una propuesta de cocina honesta, de sabores, de texturas, que la gente puede valorar.

El uso que tienen del maíz es bastante variado, opinó, pues tienen un gran surtido de tamales tanto para el consumo del diario, como para las fiestas.

“Lo que hacía falta es que el tabasqueño creyera que su cocina valía la pena, que es singular y rica. Villahermosa es una ciudad con muchas franquicias, porque hay mucha inversión; sin embargo, las personas están volviendo al inicio en esa parte de ver qué es lo que tenemos, disfrutandolo, promoviendo y consumiéndolo”, indicó.

El experto culinario dijo que espera escribir alguna memoria de platillos de Tabasco, pues se siente afortunado que algunos chefs le pidan recetas para colaborar en publicaciones e inclusive para tener material para algunos festivales gastronómicos.

“No es lo mismo aportar una receta que conoces bien, porque viene de abuela, bisabuela, tatarabuela, a hacer un libro, que pienso es una responsabilidad, porque debes de plasmar la identidad de un pueblo en un plato, elaborado por alguien que no es de ahí, generalmente.

Cabe mencionar que “Tierra criolla” cumplirá tres años en agosto próximo, por lo que Aguilera espera abrir un nuevo restaurante, pero con otro concepto, para honrar los productos del mar.

Ernesto Aguilera lleva 18 años en el mundo gastronómico y le nació dedicarse a esto, porque toda su vida estuvo cercano a los restaurantes, cafetería, cocinas, panaderías y hoteles, por influencia de su familia.

“Yo veía la cocina y me brillaban los ojos, siempre me llamó la atención y tuve la corazonada, yo sé que nací para servir, me siento bien atendiendo, me gusta que la gente disfrute”, concluyó.