Miles marchan en Washington contra política ambiental de Trump

Bajo un día soleado y temperaturas de hasta 32 grados centígrados, hombres, mujeres, niños, e incluso mascotas, paralizaron parte del centro de la ciudad

Por: Notimex El Día Sabado 29 de Abril del 2017 a las 18:57

Miles de estadunidense marcharon hoy por las calles de esta capital para manifestar su desacuerdo con las políticas de medio ambiente que promueve el presidente Donald Trump

Autor: Notimex

Washington, (Notimex).- Miles de estadunidense marcharon hoy por las calles de esta capital para manifestar su desacuerdo con las políticas de medio ambiente que promueve el presidente Donald Trump, al cumplirse los primeros 100 días de gobierno del mandatario.

Bajo un día soleado y temperaturas de hasta 32 grados centígrados, hombres, mujeres, niños, e incluso mascotas, paralizaron parte del centro de la ciudad, luego de que las autoridades cerraron un amplio perímetro entre la alameda central, donde se concentró la multitud, hasta la Casa Blanca.

La manifestación en esta capital fue parte de la Marcha Popular por el Clima, en el marco de la cual se convocaron protestas similares en otras ciudades de Estados Unidos como Boston y San Francisco, así como otras a través del mundo.

“A mí me da mucho miedo el futuro para nuestros hijos y si no hacemos cambios radicales, ellos van a vivir en un mundo muy diferente al que nosotros crecimos. Todos los días pienso en eso y me da tristeza que el gobierno no nos escuche”, dijo Dawn Arteaga.

La mujer, de 37 años, quien asistió acompañada de su esposo Michel y sus dos pequeños hijos, citó como fuente de su preocupación la decisión de Trump de eliminar las regulaciones impuestas por el gobierno anterior sobre la industria del carbón.

Durante sus primeros 100 días de gobierno, Trump firmó una orden ejecutiva reviviendo la construcción de los controversiales oleoductos Keystone XL y el Dakota Access Pipeline, vistos por críticos como amenazas potenciales para los mantos acuíferos ubicados en las rutas que recorrerán.

Además de sus órdenes ejecutivas para eliminar regulaciones impuestas por el gobierno anterior, el mandatario ha propuesto amplios recortes presupuestarios a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y otras agencias responsables de labores científicas asociadas al medio ambiente.

También ha prometido retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, que fue firmado por casi 200 países y mediante el cual se busca reducir las emisiones de carbono.

El viernes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva encaminada a abrir las áreas protegidas de los océanos Ártico y Atlántico al desarrollo de petróleo y gas.

La EPA, al frente de la cual Trump designó a un político que combatió la agencia en las cortes y que ha desestimado la existencia del cambio climático, ha actuado con celeridad para revertir la mayoría de las políticas de la administración anterior.

Incluso, este viernes, la EPA eliminó de su página de Internet la mayoría de la información sobre el cambio climático, en un esfuerzo que, según explicó la dependencia en un comunicado, busca “reflejar el enfoque de un nuevo liderazgo”.

El malestar hacia Trump quedó de manifiesto en los carteles y pancartas que portaron los manifestantes con leyendas que resumieron sus críticas hacia el mandatario, y las efigies donde fue ridiculizado.

Michel Artega, quien es originario de Ecuador, dijo que muchos de los efectos productos del cambio climático son ya evidentes desde ahora, “y decidimos salir a protestar, porque sentimos que hay algo que está mal con las políticas de este gobierno”.

La manifestación en Washington contó con la presencia de algunas celebridades, como el actor Leonardo Di Caprio, quien marchó junto a manifestantes que portaban una enorme manta para demandar justicia para el medio ambiente.

Otros, como la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, se sumaron a través de las redes sociales a la jornada nacional y solidarizaron con quienes salieron a protestar a las calles.

“Es genial ver a la gente tomar las calles y combatir el cambio climático, proteger a la próxima generación y luchar por puestos de trabajo y justicia económica”, escribió la exprimera dama en su cuenta personal de Twitter.

Las consignas de la movilización y el sonar de los tambores que parecían marcar el ritmo de la marcha de los manifestantes fueron escuchados por el mandatario, quien permaneció la mayor parte de la mañana y el mediodía en la Casa Blanca.

Sin embargo, el mandatario optó por marcar los 100 días de su gobierno fuera de la capital y en terreno amistoso, por lo que en la tarde voló a la comunidad de Harrisburg, Pensilvania, para encabezar una manifestación con miles de sus simpatizantes.