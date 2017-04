Sin desfile por Día del Trabajo en Altamira

Cabe recordar que apenas el año pasado se había retomado esta actividad por parte de las autoridades municipales y los sindicatos, sin embargo este año no se realizará

El Día Sabado 29 de Abril del 2017 a las 12:48

Fue el secretario del Ayuntamiento, Israel Hernández Villafuerte quien confirmó que no se tiene contemplada alguna actividad de este tipo.

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- El desfile por el Día del Trabajo en la urbe industrial se encuentra cancelado, reconocieron autoridades municipales del Ayuntamiento, mismos que aseguraron desconocer los motivos.



Cabe recordar que apenas el año pasado se había retomado esta actividad por parte de las autoridades municipales y los sindicatos, sin embargo este año no se realizará.



Fue el secretario del Ayuntamiento, Israel Hernández Villafuerte quien confirmó que no se tiene contemplada alguna actividad de este tipo.



Por su parte, el regidor y representante de los obreros Arturo Vázquez Jáuregui, reconoció que no habrá de realizarse el desfile.



Hay que señalar que en Ciudad Madero tampoco se tiene contemplado hacer desfile, limitándose a solo un evento luctuoso para recordar a los mártires de Chicago y Cananea.



vmp