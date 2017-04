Operativo de seguridad en carreteras del país por fin de semana largo

Ante la conmemoración del Día del Trabajo el lunes próximo se realizará el operativo de seguridad, vigilancia y orientación a partir de las 00:00 horas de este sábado y hasta las 24:00 horas del 1 de mayo

Por: Notimex El Día Viernes 28 de Abril del 2017 a las 21:45

La Comisión Nacional de Seguridad puso en marcha un operativo de seguridad en la red carretera del país en el que participarán más de ocho mil elementos de la Policía Federal

Autor: Notimex

México, (Notimex).- La Comisión Nacional de Seguridad puso en marcha un operativo de seguridad en la red carretera del país en el que participarán más de ocho mil elementos de la Policía Federal, con tres mil patrullas y 163 motocicletas durante el fin de semana largo.

En un comunicado, ante la conmemoración del Día del Trabajo el lunes próximo se realizará el operativo de seguridad, vigilancia y orientación a partir de las 00:00 horas de este sábado y hasta las 24:00 horas del 1 de mayodetalló que.

Como parte de este operativo, que abarcará 49 mil kilómetros de carreteras federales, se instalaron puestos de ayuda y orientación a los usuarios en aeropuertos, centrales de autobuses, puertos, puntos turísticos y sitios fronterizos.

La estrategia de seguridad en este fin de semana largo incluye el Operativo Cinturón, para garantizar que los conductores y pasajeros usen este implemento, y el Operativo Carrusel, para fomentar el respeto a los límites de velocidad.

También estará en marcha el Operativo Radar, para detectar vehículos que rebasen los límites de velocidad; el Operativo Telurio, para los pasajeros que viajan a bordo de autobuses; y el Operativo Caballero del Camino, de orientación vial, asistencia médica y ayuda a los usuarios de la red carretera.

Además se pondrá en marcha el Operativo Viajero Seguro, que consiste en revisiones aleatorias en centrales camioneras, y Medicina Preventiva en el Transporte, con el que se revisa el estado físico de conductores y vehículos en general.

La Policía Federal invitó a los ciudadanos a no manejar cansados, no exceder los límites de velocidad, no conducir ebrios, revisar la condición mecánica del automóvil, no rebasar por la derecha ni por el acotamiento.

Además la Comisión Nacional de Seguridad-Policía Federal puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 088, donde se reciben y atienden denuncias.