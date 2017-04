Aumentan casos de deshidratación en Matamoros

Ya que la ola de calor que recién inició, no es típica de la temporada, y aunque no se han presentado golpes de calor si hay muchos casos de deshidrataciones

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Viernes 28 de Abril del 2017 a las 21:29

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- El número de deshidrataciones en Matamoros han ido en aumento debido a los casos de gastroenteritis que se registran en la ciudad fronteriza, dijo el secretario de Salud municipal, José Antonio Alfaro Caballero.

Indicó que mantiene contacto constante con los hospitales de la localidad, quienes le han manifestado que la gente ha acudido para obtener sobres de suero orales y básicamente eso, ya que apenas comienza a elevarse la temperatura.

“La ola de calor que recién inició, no es típica de la temporada, por lo menos no tan alta por lo que se dieron a la tarea de recopilar información para ver la tendencia, pero afortunadamente no casos de golpe de calor, pero sí pacientes con deshidratación”, comentó.

Destacó que lo más importante es mantenerse en la sombra y aquellos que por cuestiones laborales tengan que hacerlo, deben estar cubiertos e hidratados, ya que las quemaduras solares son problemas de salud.

Mencionó que en caso de hacer caso omiso a las recomendaciones, las personas adultas mayores, diabéticos o hipertensos pueden sufrir descompensaciones y terminar hospitalizados.

“Asimismo, se debe tener cuidado con los niños para que estos no se expongan a los rayos solares y sobre todo, también mantenerlos bien hidratados”, finalizó.

