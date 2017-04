Realizan en Matamoros el programa “Soldado por un día”

Donde participaron 12 niños del Centro de Atención Múltiple, indicó el oficial en jefe de la sección de instrucción y operaciones del Octavo Regimiento de Caballería, Vicente Curiel

Matamoros, Tamaulipas.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó el programa “Soldado por un día” en Matamoros, en el cual participaron 12 niños del Centro de Atención Múltiple, indicó el oficial en jefe de la sección de instrucción y operaciones del Octavo Regimiento de Caballería, Vicente Curiel.



Señaló que tales acciones consistieron en que los menores fueran testigos de sus actividades, armamentos, vehículos y como duermen, con el propósito de estrechar lazos entre la población con la Secretaría de la Defensa Nacional.



Manifestó que en lo sucesivo se va a calendarizar este tipo de eventos y tratar de hacerlos cada mes o mes y medio, para que sean más frecuentes,



Agregó que para ellos es primordial mantener cercanía con la población, principalmente con los jóvenes que en el norte del país es muy fácil que se les vincule con grupos armados, lo que provoca que estén tergiversando o no tiene bien definido un objetivo y a veces son presa fácil de la delincuencia.



Añadió Vicente Curiel que “es importante darle a conocer a la población lo que hacemos y que la juventud no se vaya por otro camino que a final de cuentas no le va a dejar nada”.



Reveló que dentro de sus misiones el ejército tiene el velar porque la población civil y su entorno siempre estén en un estado de calma, paz y tranquilidad.



Dijo que en medio del acercamiento con la ciudadanía no falta quien llegue y les pregunte si hay vacantes, y cómo ingresan al instituto armando o participan en un plantel militar, a lo que ellos les otorgan todos los informes al respecto.

