Exhortan en Tamaulipas a prepararse para la época de estiaje

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Viernes 28 de Abril del 2017 a las 18:01

Autor: Liliana Torres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los organismos operadores de agua y la población en general, deben prepararse para la época de estiaje que se avecina, especialmente con el cuidado del vital líquido, consideró el director de la Comisión Estatal de Agua en Tamaulipas (CEAT), Luis Pinto Covarrubias.



Señaló que las presas de Tamaulipas cuentan con un 85 por ciento de su capacidad de almacenamiento, el cual iría a la baja en los próximos meses, debido a las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, por eso toda la población en general debe cuidar su consumo de agua.



“Definitivamente los mantos acuíferos en esta temporada que las precipitaciones son menos y que las temperaturas son altas hay perdida del vital líquido, entonces hay que estar muy preparados y sobre todo hacer conciencia en el cuidado del agua, en el uso racional”, expresó.



Mencionó que las comunidades rurales de las zonas más cálidas son las más afectadas por la falta de agua, y pese a la falta de recurso presupuestal para apoyarlas en ese sentido, afirmó que ya se ha trabajado en la rehabilitación de cuatro pozos para que cuenten con el vital líquido.



“Las necesidades son muchas en diferentes comunidades rurales, que en un momento dado son las que más tienen impacto en la falta del agua, pero estamos haciendo todo el esfuerzo, sabemos que los recursos no son muchos pero estamos tratando de ser eficientes”, agregó.



Destacó que además se hizo el exhorto a las administraciones municipales para que hagan lo propio, que mejoren su cultura del cuidado del agua, principalmente con la reactivación de lagunas de oxidaciones, las cuales están en desuso, aun y cuando cuentan con todo el equipo necesario para su funcionamiento, tal es el caso de Jiménez.



Agregó que “también hacer conciencia en los gerentes y organismos operadores del agua que promuevan el rehusó del agua que es muy importante, ya que extraemos el agua para dotar de ese líquido a la gente, pero no están haciendo el esfuerzo que se requiere para rehusar el agua”.



“Esa es otra forma de cuidarla y es parte de la cultura que deben hacer conciencia los organismos, el tratamiento de agua, recuperar esas lagunas de oxidación que en algunos casos están abandonadas como en Jiménez, están montadas las lagunas y no están en uso”, puntualizó.