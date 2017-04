Anaya y victorias anti-algo

Por: Jorge Hiram Hernández El Día Viernes 28 de Abril del 2017 a las 12:53

MALA SEÑAL

Enrique Ochoa Reza como dirigente del PRI seguirá teniendo batería electoral en materia de inseguridad en los estados que gano el PAN en 2016: Tamaulipas, Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Veracruz, Quintana Roo y su paraíso incendiado, el que menos virulencia presenta es Puebla.

Con ello la hipótesis de que la alternancia genera inseguridad seguirá. ¿Qué dirán los gobernadores azules en su primer informe en octubre de este año? ¿Seguirá el bono democrático de la alternancia? O de plano serán 7 entidades federativas donde el voto estará suelto para el 2018.

¿Se cumplirá la sentencia de Gustavo Madero a Ricardo Anaya? Que capitalizo los 7 triunfos azules para su propia causa y montarse en la ola de que ya era presidenciable por su “gran liderazgo” que por primera vez tiene al PAN con 11 gobernadores en funciones.

¿Caerá esta percepción en 2018? ¿Recibirá una última lección de su padre político el “cerillo” Anaya?

“La dirigencia de Anaya no debe ser soberbia con los últimos triunfos electorales. No hubo estrategia electoral. La fuerza del PAN se la dio la molestia de la sociedad con el PRI y la división que hay en la izquierda. Fueron victorias anti algo, no fueron a favor del PAN, el blanquiazul sólo las capitalizó”: Gustavo Madero. Que ya andaba como chile toreado cuando lo dejaron sin la coordinación de los diputados federales azules, metió licencia para irse a jalar con el gobernador Javier Corral.

Eso ya se está viendo en el Estado de México con Josefina Vázquez Mota no tendrán una victoria anti-algo. La soberbia del “joven maravilla” está a punto de ser abollada con la derrota que ya se anticipa de Chepina, porque si el PRI pierde el poder estatal sería ante MORENA y Delfina Gómez.

Porque en ese estado el PAN está dividido, la izquierda también y hasta el PRI con la candidatura independiente a la gubernatura que le regresaron a Isidro Pastor concluido el primer debate, por lo que casi seguro ira al segundo debate el 9 de mayo.

¿Cuál es el peso de Isidro Pastor? Exdirigente estatal del PRI y exsecretario del transporte con Eruviel Ávila, llegara con mucha pila verbal y quién sabe si descargara artillería contra Alfredo del Mazo.

Después de que el hijo de Isidro Pastor intercepto a Del Mazo en un evento de campaña para saludarlo a la fuerza, mientras el temporalmente depuesto candidato independiente a la gubernatura del Edomex mantuvo una huelga de hambre donde puso su cámara de video para transmitir por youtube, 7 kilos menos después y regresada la candidatura, sin duda no se quedara callado en el segundo debate oficial.

Pero el PAN no se beneficiará de esa división como ya se está viendo, el ganador será Andrés Manuel López Obrador, que se ha cuidado a pesar del “desnudo” de Eva Cadena de no ser exhibido ni por gobiernos federales azules ni por el tricolor en ninguna maroma electoral.

Por ello después del 9 de mayo en Edomex Delfina Gómez puede capitalizar la división del PAN, PRD y PRI, ya es la puntera, el PRI en segundo, PAN tercero y hundiéndose, PRD cuarto. ¿Cuánto pesara Isidro Pastor en debate y en campaña contra el PRI?

Mala señal. Para Tamaulipas. Ricardo Anaya fracaso igual que Roberto Gil Zuarth ubicado como padrino de varias candidaturas exitosas en gubernaturas. Los senadores y diputados federales del PRI no aprobaron la Ley de Seguridad Interior condicionada por el PAN.

A que se aprobara el mando Mixto Policial. Las torpezas y los errores de Felipe Calderón y su impopularidad frente al Peje y el robo de la presidencia ya confesada por el expriísta Humberto Moreira Valdez con la validación del PRI, lo llevaron a militarizar el país con su guerra al narco y en su sexenio desaparecer las policías municipales, ya en el sexenio de Peña los panistas vieron el error por eso querían el mando mixto, ya con 11 gobernadores la cosa cambia.

Pero los pactos se acabaron. Esos temas se verán, en el siguiente periodo de los diputados federales y senadores. Ya definidos los triunfos y derrotas en Edomex, Coahuila y Nayarit y alcaldías por Veracruz. Con un quinto informe presidencial en puerta. Y arrancado el proceso electoral del 2018. Es de dudarse que se den los acuerdos. Pero habrá que esperar.

LA NOMENCLATURA

VICTORIA Y EL 192 DE CAPITALIDAD

Oscar Almaraz Smer celebro el 192 aniversario de la capitalidad de Victoria, el alcalde sigue teniendo un gran poder de convocatoria. Desde el centro del estado tiene al PRI como epicentro de buenas acciones de gobierno que generan bienestar. Cada vez más victorenses reconocen el trabajo del alcalde en bacheo, alumbrado público, pavimentaciones, recolección de basura, rehabilitación de espacios públicos, las acciones ahí están, incuestionables. Le va bien a Victoria, la sensibilidad social de Oscar, da resultados, tiene claro que la gente manda por eso no pierde el contacto. Indiscutible que el apoyo de la Federación y el Estado cuentan para el municipio pero cuando no hay voluntad política de hacer las cosas, no se refleja.

Buen ejemplo la COMAPA a cargo de Gustavo Rivera Rodríguez que revisa en coordinación con autoridades federales y estatales regulación y prestación de servicio de las pipas de agua a los victorense del poniente y con el aval del alcalde se dé un servicio de calidad.

DESCARTADOS

Víctor Sáenz jefe de la oficina del gobernador abrió el debate en un noticiero chilango cuando critico a la alcaldesa Maki Ortiz en Reynosa por los hechos de violencia ocurridos. La diferencia interna azul ya subió a otro nivel. Y las políticas públicas de Bienestar Social dejan a su titular entre los descartados al 2018.

¿Ricardo Anaya irá por un “combo azul” tutifruti de candidaturas tamaulipecas? En Edomex y Coahuila no se ven los triunfos del PAN y en Nayarit no vaya a salir “Layin” con una sorpresa al bipartidismo.

Los tamaulipecos traen la mira en el PAN en 2018 y la estrategia electoral a aplicar desde el poder. ¿Retomará las banderas de la inconformidad social o apostará por los resultados en el ejercicio del poder? ¿Quién refrenda los más de 700 mil votos al PAN, los alrededor de 500 mil al PRI y los miles más por otras opciones, quién se los lleva en 2018?

EL FRACASO DE AÍDA

Felipe Garza Narváez y el fracaso de Aída Zulema Flores Peña es evidente. ¿Por qué no renuncia? Como Aime Castillo que huyo despavorida ante la derrota, dejo un interino que renuncio, al final ahí está como dirigente el “Bocho” Ramírez que podría dar buenas cuentas en 2018 con triunfos en la alcaldía y la diputación federal del quinto distrito para el tricolor.

Aída mientras sigue corriendo gente. ¿Cuántos más se suman a Felipe Garza o Eduardo Gattas? Antes y otros. Gonzalo Alemán Migliolo secretario de agricultura azul, en áreas educativas Mario Leal Rodríguez o Fernando Campos Martínez.

