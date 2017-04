Caso DELPHI (malos manejos y crisis)

Por: Jorge Alonso Infante
Jueves 27 de Abril del 2017

En la columna pasada hacía referencia a los inicios de la empresa y como esta llegó a ser referente en su ramo debido a su alta producción y buen manejo, mientras se apegaron a los estándares de calidad y el respeto a las buenas costumbres laborales pero todo esto fue desvirtuándose a medida que modificaban dichas buenas prácticas. Se comenzaron a relajar y ser laxos en la aplicación de los procedimientos que los llevaron al éxito e incurrieron en actos que derivaron en directo detrimento del funcionamiento de la empresa. Comenzaron a contratar personas por conveniencia y amiguismo más que por perfil idóneo, importaron a personas de otras partes del país quienes laboraban en otras maquiladoras de la misma empresa pero quienes a su vez fueron hechos a un lado por ineficientes y aquí los acomodaban por ser amigos de los directivos en turno, quienes también algunos provenían de otros estados. Por ser una empresa en donde laboran una cantidad importante de mujeres en las distintas líneas de producción, se comenzó a incurrir en el acoso o en dar preferencia y/o mayores comodidades a aquellas que aceptaban las propuestas indecorosas por parte de algunos supervisores, directivos, etc.

Existiendo personas que demostraban mayor capacidad para ocupar puestos directivos relevantes, no se les tomaba o toma en cuenta, se les promete oportunidad de mejora y de mayores oportunidades, que solo quedan en eso, promesas. Aclaro que con esto no estoy generalizando ni aduciendo que en todas las áreas operativas sucede esto pero sí que es o fue a tal grado que tiene a la empresa sumergida en problemas fuertes. Aún y con todo, DELPHI decide apostar por establecer una segunda planta aquí en la capital, dado que las condiciones en donde se encontraba cambiaron y aquí se les otorgó un escenario favorable para su instalación, en el parque industrial II. Es en esa época cuando personalmente tuve una interacción directa en todo ese proceso y como en el caso de la planta uno, comenzó con mucho brío y resultados palpables, pero al después hacer cambios en puestos directivos estratégicos, quienes fueron las personas artífices del éxito, fue cuando también comenzaron a incurrir en los errores que tanto daño causaron en la planta uno.

Todo esto combinado con errores y/o actos inaceptables para el tipo de empresa y la producción que maneja. Por ejemplo, se comenzó a descuidar la calidad en las líneas de producción, se permitían cosas como mascar chicle, uso de artefactos auditivos no permitidos, uso de celulares en áreas claves de ensamble, otras en donde deberían usar equipo para la protección del trabajador por manejar elementos que pudiesen ser tóxicos o nocivos para la salud no se les proporcionaba, permisos extendidos para ausentarse de sus lugares (a los protegidos) negaban permisos para ir al sanitario, etc. Muchas cosas que para muchos parecieran de no mucha importancia pero para una empresa manufacturera de componentes que después van en vehículos de distintas marcas, la calidad y vigilancia en estos procesos es por demás fundamental. A raíz de la detección de una notoria disminución en calidad y eficiencia, se contrataron auditores externos para que pudieran hacer las observaciones necesarias y así llevar un mejor control de las cosas.

A estos al principio se les otorgaban muchas facilidades y se les daba su lugar, pero después representaron una molestia para los directivos ya que ellos si puntualizaban todos los errores, omisiones, fallos, malas decisiones, etc. que se estaban cometiendo. Mientras un operativo de la empresa o supervisor reportaba 5 fallas u observaciones, el auditor externo detectaba 25. Se llegó a detectar el consumo de droga, gente alcoholizada trabajando y muchas de las cosas que antes mencioné. Se reportaban innumerables errores en el producto terminado, que a la empresa le costaba miles de dólares en merma, se enviaban productos de calidad inferior a lo solicitado bajo los estándares establecidos, entre otras muchas cosas. Esto llego al punto de que se vieron del otro lado de la moneda, la que en algún momento llegó a ser la planta ejemplo a seguir de la DELPHI en México, en cuanto a calidad y eficiencia, terminó siendo la que peor números presentó.

Toda esta información fue proporcionada por trabajadores de la planta, desde obreros, directivos, mujeres quienes me contaron sus experiencias de acoso, auditores externos quienes me mostraron documentos en donde plasmaron todo lo detectado, pláticas con amigos, quienes entre copas confesaban todo lo antes dicho y experiencias personales. Habrá algunos que refuten esta publicación, pero para los que verdaderamente conocen el tema, saben que todo esto es en verdad lo que ocurre. Lo del caso de los sindicatos lo abordaré en la próxima y última columna en donde abordaré y culminaré el tema y el rol de las distintas áreas gubernamentales en esto, para efectos de clarificar y desmentir mucho de lo que se dice.