Se aloca otra vez Maki Ortiz; ahora la agarra contra Sáenz

Mediante una larga publicación en su página de Facebook, la alcaldesa Maki Ortiz dijo que el gobierno que dirige informa constantemente de las situaciones de riesgo del municipio

Por: Rosalía Quintá/Reynosa El Día Jueves 27 de Abril del 2017 a las 21:30

La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez negó que su gobierno esté ajeno a las situaciones que se presentan en la ciudad, tal como lo declaró el jefe de la oficina del gobernador del Estado, Víctor Sáenz

Autor: Rosalía Quintá

Reynosa, Tamaulipas.- La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez negó que su gobierno esté ajeno a las situaciones que se presentan en la ciudad, tal como lo declaró el jefe de la oficina del gobernador del Estado, Víctor Sáenz.



A través de su cuenta de Facebook, la alcaldesa realizó una larga reflexión dirigida a la ciudadanía, manifestando de igual manera sentirse extrañada del funcionario, por lo que le exigió una aclaración.



"Me extraña la declaración del jefe de la oficina del Gobernador, Víctor Sáenz cuando indica que parece que estoy ajena al problema que vivimos y me inquieta que desconozca los hechos y los trabajos que realizamos por indicación del delegado de la procuraduría estatal Cavada y del Consejo de Seguridad en un esfuerzo decidido de nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca”, escribió.



“Ojalá nos hubiera hablado el Jefe de la Oficina del Sr. Gobernador para enterarse de las acciones de los trabajadores del municipio, que atendieron sus responsabilidades gracias a su compromiso con la ciudadanía a pesar del riesgo que se enfrentaba, coadyuvando con el mando único en lo que se nos pidió", agregó.



Aseguró que municipio informa constantemente y en concordancia con las fuerzas de seguridad de las situaciones de riesgo en que se encuentra el municipio, esto mediante los semáforos, además de realizar campañas preventivas contra la violencia entre otras cosas para la población.



Reiteró que el municipio que encabeza reafirma su deseo de seguir participando con los diferentes niveles de gobierno, con la finalidad de lograr que se restablezca la paz que tanto desea y merecen los ciudadanos.



"Rechazo rotundamente las declaraciones del Lic. Víctor Sáenz y exijo que aclare sus dichos en cuanto a que los giros negros se crean con anuencia del municipio, por cierto los permisos de alcoholes son estatales y lamento su actitud que daña el trabajo coordinado que debe existir entre niveles de gobierno y que ha sido por cierto un llamado de nuestro gobernador y en el que Reynosa no ha regateado nunca apoyo alguno, al contrario firmó el convenio para ceder los recursos federales de Seguridad que le corresponden al municipio del programa FORTASEG para que fueran utilizados por el estado en la procuración de la seguridad, en el entendido de que con el mando único la seguridad del municipio está a cargo del estado y la federación", expuso.



Afirmó que funcionarios como Víctor Sáenz deben actuar con responsabilidad y presentar las pruebas que avalan sus declaraciones y no continuar con la violencia política que ha estado recibiendo de forma constante.



Recordó que el pasado sábado cuando se registraron diversos hechos de violencia, bloqueos e incendios las dependencias a su cargo si acudieron al auxilio de la población, por ejemplo Protección Civil que atendió incendios, así como de Servicios Primarios para retirar las unidades quemadas que bloqueaban las avenidas.



"Ahí mismo fueron amenazados por la delincuencia organizada y fue baleada una unidad por lo que se retiraron a resguardarse. Después por la mañana fueron citados por el Consejo de Seguridad para diseño de estrategia y estar listos para actuar de forma más rápida ante nuevos eventos y tener preparado el equipo necesario. Ahí el director de tránsito le pidió a las fuerzas de seguridad, personal para continuar con el retiro de los autos quemados ya que ya habían sido amenazados y baleados como se comentó. Se asignaron elementos y se procedió a trabajar retirando autos, llantas, basura y cenizas", agregó.



La alcaldesa dijo que para resolver la situación de inseguridad en Reynosa se requiere una estrategia a la medida, que atienda las áreas de educación, salud, desarrollo económico, oportunidades, valores, reforzamiento del núcleo familiar y educación de vida en comunidad.



Finalmente escribió: "En fin estoy convencida que para solucionar el tema de la delincuencia y la inseguridad se debe trabajar en muchas formas al mismo tiempo como la estrategia que se diseñó especialmente a la medida de Cd. Juárez. Todos somos Juárez! Aquí necesitamos una Todos somos Reynosa!”.

vmp