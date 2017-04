Dorlan Pabón descartado ante Veracruz por problemas de salud

Jueves 27 de Abril del 2017

Monterrey,(Notimex).- Rayados de Monterrey tendrán una sensible baja para el partido de la jornada 16 del Torneo Clausura 2017, luego que el delantero colombiano Dorlan Pabón es descartado para jugar por problemas de salud.

Antonio Mohamed, técnico del conjunto regiomontano, declaró que el jugador ha tenido problemas estomacales, por lo cual no podrá jugar este viernes frente a los Tiburones Rojos del Veracruz.

El estratega expresó que elementos como Pabón o Edwin Cardona son difíciles de sustituir, pero que intentarán tener un buen funcionamiento sin ese elemento.

Mohamed indicó que en ese encuentro buscarán al máximo el triunfo porque el objetivo del plantel es acabar en el liderato general de cara a la liguilla del presente certamen.

“No tenemos permitido relajarnos, tenemos que jugar el partido de futbol porque representamos a Monterrey, sabemos el problema que tiene el rival, pero tenemos que buscar ganar, no hay por qué bajar la intensidad”, declaró.

Veracruz se encuentra en la lucha por evitar el descenso en el futbol mexicano, pero el timonel insistió que el deseo del conjunto regiomontano es terminar entre los primeros de cara a la segunda ronda.

Antonio Mohamed espera que los Tigres de la UANL no lleguen a la liguilla, aunque dejó en claro que no les desea un mal, sino que no le gustaría enfrentarlos, ya que son un conjunto de jerarquía.