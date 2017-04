Il Volo regresará a México para ofrecer tres conciertos en septiembre

Ignazio Boschetto, Piero Barone y Gianluca Ginoble recorren actualmente Europa con su más reciente producción “Notte Magica- A Tribute to the three tenors”

Por: Notimex El Día Miercoles 26 de Abril del 2017 a las 22:36

Debido a la grata respuesta de su gira “Notte mágica a tribute to the three tenors”, el trío italiano de crossover clásico, Il Volo extenderá su tour a Latinoamérica y vendrá a México

