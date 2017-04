Atendió Salud en Tamaulipas 7 denuncias de derechohabientes

Las principales quejas por el rezago en el tiempo de atención de especialistas, el surtimiento de recetas y el rezago para programar cirugías, dijo el subsecretario Mario Cantú

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Miercoles 26 de Abril del 2017 a las 19:36

El sector Salud de Tamaulipas ha atendido siete denuncias por supuestas malas atenciones y que fueron interpuestas por los mismos derechohabientes

Autor: Facebook

Altamira, Tamaulipas.- El sector Salud de Tamaulipas ha atendido siete denuncias por supuestas malas atenciones y que fueron interpuestas por los mismos derechohabientes, dijo el subsecretario de Calidad de Educación y Atención Médica Especializada Mario Cantú.



Indicó que se realizó el proceso y los resultados por el área a su cargo, fueron a favor de la Secretaría de Salud.



Comentó que en todos los casos, cuando los pacientes iban a ser atendidos, se registraron los llamados códigos rojos por lo que tuvieron que dar prioridad a la emergencia.



"Generalmente la razón de las denuncias son la alteración de algún proceso de atención, estaba aquí y no me atendieron y la razón por la que no lo atendieron fue porque resulta que del otro lado de la puerta atendían un código rojo y entonces todo se para cuando sucede eso", detalló.



Reiteró que se quejan del rezago en el tiempo de atención de especialistas, además del surtimiento de recetas y es algo que están tratando de solventar, también hay quejas del rezago en cirugías que para programar una se llevan de uno a dos meses.



Señaló que los pacientes de los diferentes nosocomios de la entidad, están en todo su derecho de expresar su molestia en caso de que sientan que existe una mala atención.



Para finalizar, detalló que estos siete procesos han sido los únicos que se han atendido, reiterando que han sido resueltos de manera favorable.

vmp