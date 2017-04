Adeuda Sagarpa 300 mdp a productores de Tamaulipas

Ya que de los mil 200 millones de pesos que se debían a inicio de año se han pagado 900 millones de pesos aproximadamente, dijo el delegado de la dependencia Eduardo Mansilla

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Miercoles 26 de Abril del 2017 a las 19:34

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aún les debe 300 millones de pesos del 2016 a productores de Tamaulipas y en mayo quedará finiquitada, indicó el delegado de la dependencia Eduardo Mansilla Gómez.



Señaló que de los mil 200 millones de pesos que se debían a inicios del presente año, ya se han pagado 900 millones de pesos aproximadamente, "se deben 300 millones de pesos, con toda seguridad en mayo se estará pagando el total”.



Además dijo desconocer el total de los productores tamaulipecos que han recibido su pago, ya que es muy fluctuante la estadística porque a diario se está liberando el recurso y no se conoce a la brevedad quien ya recibió su pago.



"No tengo el número de productores porque no se a quien se les ha pagado ya y a quienes no, pero en términos generales son 300 millones de pesos lo pendiente", reiteró.



En cuanto al presunto que se ejercerá en este 2017, Mansilla Gómez indicó que se estaría asignado en base a la disponibilidad de recursos que asigne la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



"Estamos esperando la operación normal, vamos a ver cómo se lleva, todos los programas ya están cerrados, se cubrió todo el requisito de inscripción de los diferentes programas ya están cubiertos", concluyó.