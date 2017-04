Regularizarán a cubanos varados en Nuevo Laredo

Miercoles 26 de Abril del 2017

El Instituto Nacional de Migración regularizará a los 588 cubanos varados en Nuevo Laredo, esto por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó la diputada federal Yahleel Abdala Carmona

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El Instituto Nacional de Migración regularizará a los 588 cubanos varados en Nuevo Laredo, esto por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó la diputada federal Yahleel Abdala Carmona.



Señaló que a pesar de eso no tendrán el estatus de refugiados o asilados políticos, además de considerar que aunque no podría ser la medida adecuada sí obedece a razones humanitarias.



“Todavía no es una regularización formal, pero a través del Instituto Nacional de Migración se les la oportunidad de trabajar. La mayoría de los isleños no quieren regresar a su país en donde, según dicen, serían encarcelados y castigados”, dijo.



Destacó que lo que se prevé es desalentar a los caribeños a que emprendan un viaje con destino a Nuevo Laredo, porque entonces el problema se agravaría, razón por la que en Chiapas se está frenando y regresando a los cubanos a su país.



Aclaró que se realiza un censo para definir el número exacto de cubanos, porque existen diferencias entre las cifras que tiene el Instituto Nacional de Migración y las autoridades municipales.



INM inicia regularización



Hay que mencionar que el pasado 7 de abril el Instituto Nacional de Migración inició la regularización de 588 cubanos que se encuentran varados en esta ciudad fronteriza, luego de que el presidente estadounidense Barack Obama canceló el programa “Pies secos, pies mojados” que permitía el ingreso automático de los isleños a la Unión Americana.



En un comunicado oficial, el INM informaba que "ha brindado todas las facilidades para que este grupo de extranjeros de origen cubano obtenga su condición de estancia en el país, por razones humanitarias".



El permiso, que inicialmente se otorgará a 273 de estas personas, les permitirá realizar actividades remuneradas, pero no tendrán “la condición de refugiados o asilado político” debido a que no enfrentan una persecución de ningún tipo.



El INM aclaró que, "en ningún momento, se les ha concedido la condición de refugiado o asilado político debido a que no enfrentan una persecución de ningún tipo".



Abren “Rincón Cubano”



Con el apoyo de un empresario local, un grupo de cubanos abrió un pequeño restaurante al que denomina “Rincón cubano” en donde la especialidad es la comida criolla de la Isla del Caribe, con buenos resultados.



La afluencia de comensales ha sido aceptable a pesar de que los principales clientes son fronterizos que van a probar la comida cubana, como el tradicional congrí, la ropa vieja y el fricasé de cerdo, res, mariscos y pollo.



Dos nacimientos



Por otro lado, dos mujeres cubanas que llegaron embarazadas a Nuevo Laredo ya dieron a luz. El pasado 30 de enero, nació una niña, hija de padres cubanos y el 21 de febrero unos migrantes cubanos varados tuvieron un bebé.



Sin embargo el nacimiento de los bebés en el país, no les garantiza la ciudadanía o el derecho de permanencia, independientemente de lo que el acta de nacimiento indique.

