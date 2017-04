Sin iniciar obras aprobadas en municipio de Madero

Ya que se carece del recurso que habrá de aplicarse, señaló el secretario de Obras Públicas Gustavo Stringel, quien dijo que “no queremos iniciar hasta que baje el recurso federal”

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Miercoles 26 de Abril del 2017 a las 18:33

Gustavo Stringel Luna, secretario de Obras Públicas en el municipio, dijo que se trata de 41 obras que ya deberían de estar en proceso, con una inversión de 33 millones de pesos

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Las obras que fueron aprobadas en el municipio de Ciudad Madero siguen sin iniciar, debido a que hace falta el recurso que habrá de aplicarse.



Gustavo Stringel Luna, secretario de Obras Públicas en el municipio, dijo que se trata de 41 obras que ya deberían de estar en proceso, con una inversión de 33 millones de pesos.



Comentó que “no queremos iniciar hasta que baje el recurso federal, estamos viendo toda la información".



"Ese recurso es federal no nos han dicho nada, incluso seguimos gestionando 12 millones de pesos de Hábitat, que debieron llegar desde diciembre", añadió.



En ese tema, manifestó que hay trabajados que no pueden realizarse debido a que se carece del recurso.



Entre los proyectos que no se han podido iniciar esta la pavimentación de vialidades, trabajados en escuelas y reencarpetados.



El municipio solo ha realizado bacheos, así como la entrega de obras de la administración pasada y la Glorieta de Miramar, misma que presenta un retraso.