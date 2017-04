A la baja denuncias de casos recientes de desaparecidos en Tamaulipas

Las que se han registrado en los últimos siete meses son de los últimos años y es hasta ahora cuando se han acercado a denunciar, dijo la subsecretaria de Legalidad Gloria Garza

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Miercoles 26 de Abril del 2017 a las 15:56

La subsecretaria de Legalidad y Justicia en Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez, aseguró que van a la baja denuncias de casos recientes de desaparecidos

Autor: Liliana Torres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La subsecretaria de Legalidad y Justicia en Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez, aseguró que las denuncias de casos recientes de desaparecidos en la entidad tamaulipeca disminuyeron durante los últimos siete meses.



Señaló que si bien en dicho período ya se han registrado 400 casos de personas desaparecidas en Tamaulipas, estas denuncias no son de casos recientes, si no de los últimos años y es hasta ahora cuando se han acercado hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades.



Recordó que existe un padrón oficial de más de cinco mil personas desaparecidas en Tamaulipas en los últimos seis años o más, aproximadamente, estadística menor a las que señalan los colectivos de familiares de personas desaparecidas.



"El padrón es un poco menor y ronda entre los cinco mil desaparecidos, esto de casos anteriores es decir de años anteriores, hasta el mes de marzo iban como 400 denuncias nuevas de casos anteriores en su gran mayoría, si se fue a la baja", expuso.



Y agregó que “sigue estando el padrón general muy por debajo por lo que se dice o por lo que no es oficial, solo se tiene en el padrón de las victimas las personas que acudieron a presentarse de desparecidos por todo el tiempo que se ha elaborado”.



Durante las últimas semanas algunos colectivos de familiares de personas desaparecidas han protestado contra la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso local, incluso han hecho marchas como forma de protesta, pues aseguran no fueron tomadas en cuenta para su elaboración.



En ese sentido, Gloria Garza Jiménez dijo que ya sostuvo reuniones con los familiares para aclarar algunos puntos al respecto, “se aclaró el tema, la Ley de Víctimas es una homologación a la Ley general y en la elaboración general fueron tomados en cuenta el equipo de los colectivos”.



“El trabajo en el Estado serán a raíz de que se empiecen los trabajos respectivos al lineamiento para determinar el proceso que se materializa en sí", puntualizó la subsecretaria de Legalidad y Justicia en el Estado.