Disminuyeron siete por ciento accidentes carreteros en Semana Santa

Con aproximadamente un millón de vehículos más que el año pasado, las carreteras federales registraron siete por ciento menos accidentes viales, durante el periodo vacacional de Semana Santa 2017, informó Benito Neme Sastré, director general de Caminos y Puentes Federales (Capufe)

Por: Notimex El Día Miercoles 26 de Abril del 2017 a las 15:17

Autor: Everardo Eguía

Durante el lanzamiento de la campaña “Cuida tu vida”, el funcionario señaló que durante el lapso comprendido entre el viernes 7 y el domingo 23 de abril, alrededor de 26 millones de automóviles transitaron por las carreteras federales, transportando a casi 100 millones de personas.

En ese sentido, dijo que dicho aforo vehicular es cuatro por ciento mayor al del periodo vacacional de Semana Santa 2016, que fue de poco más de 25 millones de automóviles.

Señaló que durante los 17 días que duró el operativo carretero, ocurrieron 219 accidentes, con 511 lesionados y 16 decesos, y recordó que los percances viales son una de las principales causas de mortandad entre la población joven.

Sobre la campaña que será encabezada por el cantante pop Manuel Mijares, Neme Sastré dio a conocer que a partir de hoy se colocarán 800 anuncios espectaculares, a lo largo de los 16 mil kilómetros de carreteras federales y en las 137 plazas de cobro.

Asimismo, se difundirán videos en redes sociales y televisión durante un periodo aproximado de cinco meses.

Resaltó que Mijares no cobrará por el uso de su imagen y que el despliegue de los anuncios se hará con recursos del gasto corriente de la institución, que cuenta con presupuesto para la colocación de anuncios.

Los anuncios encaminados a prevenir accidentes combinan frases de las canciones de Mijares con consejos para automovilistas y motociclistas como: "No hace falta que te diga... no uses el celular cuando manejes" o "Pero sobre todas las cosas... respeta los límites de velocidad".

A su vez, el cantante señaló que es la primera vez que participa en una campaña de esta naturaleza y recordó que de acuerdo con datos del gobierno federal, 80 por ciento de los accidentes viales ocurren por descuidos o imprudencias.

Consideró que “todos tenemos al menos algún familiar” que se ha visto involucrado en algún incidente de tránsito que le cambió la vida.

“Siempre he sido muy zacatón para manejar rápido, pero uno nunca sabe, puedes ir muy tranquilo y te pegan por atrás”, por ello es importante hacer conciencia, finalizó Mijares.