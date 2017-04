Gobierno italiano descarta la nacionalización de Alitalia

Por: Notimex El Día Miercoles 26 de Abril del 2017 a las 08:48

Autor: Notimex

Roma, (Notimex).- El primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, descartó hoy la nacionalización de Alitalia, luego que los trabajadores de la aerolínea rechazaron un plan de reestructuración que le habría permitido tener nuevos financiamientos, pero también contemplaba miles de despidos y recortes salariales.

"Sobre Alitalia hay que decir la verdad. Ya la he dicho antes y la digo ahora: no existen las condiciones para la nacionalziación", dijo Gentiloni y precisó que, sin embargo, el gobierno está comprometido en defender a trabajadores, usuarios, contribuyentes y ciudadanos para no perder los recursos de la empresa.

El jefe de gobierno expresó su "desilusión" por los resultados del referéndum del lunes, en el que 67 por ciento de los 10 mil 101 empleados de Alitalia que votaron dijo "no" al plan de reestructuración, el cual habría permitido nuevos financiamientos por dos mil millones de euros (unos 2.2 mil millones de dólares).

Los trabajadores rechazaron el preacuerdo ya firmado por sindicatos y empresa el pasado 14 de abril, bajo el argumento de que se trataba de una "muerte a plazos" de Alitalia camuflada de salvataje.

Ahora se espera que la línea aérea sea puesta bajo administración extraordinaria, con el nombramiento de un delegado del gobierno y con cientos de trabajadores puestos bajo seguro de desempleo.

Sin embargo, el ministro italiano del Trabajo, Giuliano Poletti, dijo que no habría los recursos necesarios para garantizar los amortizadores sociales a todos los empleados que pasarían a estar desocupados.

Por su parte, el ministro italiano de Desarrollo Economico, Claudio Calenda, explicó que el delegado nombrado por el gobierno deberá garantizar la continuidad de la empresa por unos seis meses y después encontrar un comprador.

En declaraciones a una radiomesirora local, Calenda dijo que los 1.5 mil millones de eruos (unos 1.6 mil millones de dólares) puestos por la aerolínea Ethiad, de Emiratos Árabes Unidos, cuando en 2014 adquirió 49 por ciento del grupo, no fueron suficientes debido a la mala administración.

También se dijo favorable a que la alemana Lufthansa confirme su interés en comprar la principal aerolínea italiana.