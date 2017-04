En riesgo de ser expulsados 500 panistas en Tamaulipas

En la pasada campaña muchos traicionaron al partido y otros que se salieron ahora quieren regresar, señaló el dirigente estatal del Partido Acción Nacional Francisco Elizondo

Por: Rosalía Quintá/Reynosa El Día Martes 25 de Abril del 2017 a las 21:15

Reynosa, Tamaulipas.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Elizondo Salazar, reveló que en Tamaulipas están en riesgo de expulsión alrededor de 500 militantes panistas por diversos factores, entre ellos la traición.



Manifestó que en la pasada campaña política muchos panistas traicionaron al partido, así como que otros que se salieron ahora quieren regresar, sin embargo señaló que se analizará caso por caso.



“Hay un proceso de 500 militantes que se han estado llamando poco a poco a comparecer, esa situación no solo presenta el estatal, hay estatutos que se presentan directamente de la Ciudad de México y allá los están viendo”, expuso.



Agregó "sabemos que por desesperación o por diferentes circunstancias, muchos le fallaron al Partido Acción Nacional y eso no se hace, a los que están regresando o quieren regresar tendrán sus propias sanciones”.



Por otra parte, el dirigente estatal panista comentó que en el Cabildo de Reynosa se deben separar las cuestiones partidistas de las acciones de Gobierno e indicó que es “un tema que si tenemos que ver como ciudadanos”.



“Un Cabildo proviene de una planilla que se presenta de las diferentes fracciones políticas, cuando se llega no solo se gobierna para un partido político, se gobierna para todos los reynosenses y cada quien depende de los sectores que pueda vivir”, puntualizó.