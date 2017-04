Leviatán cae en Italia, Duarte en Guatemala

Por: Marco Antonio Torres El Día Lunes 24 de Abril del 2017 a las 22:27

Alejandro Guevara Cobos ocupará en breve la diligencia del tricolor de Tamaulipas.

Es prácticamente un hecho.

Se esperan noticias esta semana, entre miércoles y viernes, en días hábiles para ser precisos.

A menos que otra cosa suceda, o que algo imprevisto ocurra.

Conocedor al dedillo de la política de altos vuelos y asimismo de profundos secretos ultra guardados y hasta encriptados, Alejandro Guevara Cobos ha vencido a enemigos otrora poderosos que en el pasado quisieron aplastarlo.

Geño Hernández y Tomás Yarrington son ejemplos de serpientes sacrificadas que desde Los Pinos Enrique Peña Nieto tuvo a bien (con presión o sin presión de Donald Trump) perseguir.

Esto pese a ser amigos. Y pese a que en apariencia EUGENIO HERNANDEZ estaba protegido por él.

Qué pasó? Quién sabe. Pero aparentemente la amistad del presidente con ambos dio un vuelco, un giro total.

Ya la Interpol detuvo a TOMÁS YARRINGTON en Italia. Tomás Jesús a saber es el más oscuro gobernante que ha tenido Tamaulipas.

Ambos odiaban en grado superlativo al mantense Guevara Cobos y lo tenían tachado de su círculo cercano; pero el destino o acaso un hombre misterioso que opera en Los Pinos, muy cercano al presidente Peña Nieto - ha contribuido a dar un giro a la praxis política.

El presidente Peña ha marcado un hito en la política mexicana.

Quizá, repetimos ayudó coyunturalmente el hecho consumado del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.

Es muy probable que Peña Nieto se haya visto obligado por el republicano Trump a ordenar encarcelar a ex gobernadores que tienen presuntas ligas con el submundo delincuencial. Hecho que afectó directamente a la sociedad estadounidense, pues a causa de eso toneladas de droga estaban cruzando la frontera norteamericana.

Para mal o bien, un suceso histórico es la resultante de esto.

PEÑA NIETO es el primer presidente en la historia que no ve colores o partidos políticos a la hora de castigar con cárcel la corrupción.

PEÑA no traiciona al PRI porque sirve al pueblo mexicano al propugnar que gobernadores -priistas o panistas indistintamente- corruptos y ladrones vayan a prisión.

Cero y van dos en el último mes, el más oscuro, el propio leviatán en persona, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA.

El otro es JAVIER DUARTE, ligado a lo más más tenebroso del submundo en Veracruz, estado que gobernó.

Falta un tercero, EUGENIO HERNANDEZ FLORES.

Y créalo, faltará un cuarto ex mandatario estatal cuyas barbas es probable que ya puso a remojar, EGIDIO TORRE CANTU, de tan triste memoria.

Se cree que en lo que resta de abril caerá. O bien en mayo a más tardar.

ALEJANDRO GUEVARA COBOS es una pieza del ajedrez nacional priista importante.

Tiene vínculos muy cercanos con las fuerzas Armadas de México, Armada y Ejército.

Valdría bien la pena no perderlo de vista.

Sólo un agregado, en política no existen las casualidades silvestres...

Es hora de pasar a un tema local.

Aludiremos al ex alcalde Pablo González León, quien el fin de semana estuvo de plácemes tras organizar el Torneo Estatal de Charreria, torneo que por cierto lo ganó El Mante.

Hablamos de sus proyectos, o la inexistencia de ellos.

Dijo no interesarse por retornar a la política. Que ya cumplió su función histórica.

Declaró textual:

'Políticamente yo no quiero nada. He cumplido mi labor (de alcalde) y estoy satisfecho por lo que viví como presidente municipal; no me interesa volver a hacer carrera pública; para mí esto queda claro'.

Dijo que volver a hacer política no está en su mente ni por equivocación pues hay que dejar lugar a las nuevas generaciones de priistas que están empujando fuerte.

Y que si ha reaparecido en El Mante, el municipio que gobernó en el pasado trienio, es por una coyuntura: su gusto por la charreria tras contribuir con la logística del Torneo Estatal de Charro celebrado aquí en El Mante.

'Soy comerciante. Soy mantense, pero quiero dejar claro que de política partidista no quiero saber nada. Yo ya hice mi trabajo', concluyó el ex alcalde...

Es hora de abordar un tema distinto.

El aspirante a presidente municipal MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS celebró el domingo una fiesta para niños.

Duró trabajo es el que este hombre de la colonia Vicente Guerrero está haciendo para llevar beneficio a la niñez.

Indudablemente aspira a gobernar En Mante.

Se oye decir en corrillos políticos que ya tiene el aval de Secretaría General de Gobierno.

Al menos eso se escucha al interior del grupo Todos Unidos Por un Nuevo Mante, grupo al que pertenece Mateo Vázquez.

Fue exitosa la celebración del Día del Niño anticipada pues muchísimo a dulces y regalos recibieron ellos -de manos de este maduro y bien asentado personaje- ese día en los terrenos de la Feria.

Fueron miles los asistentes.

Mateo Vázquez estaba complacido. Se le veía contento.

Una gran parafernalia infantil rodeó el ambiente en el lugar. Y el grupo Todos Unidos Por un Nuevo Mante no escatimó en apoyo a la niñez. Los reyecitos del hogar agradecieron.

Va un último tema.

Este viernes 28 de abril se inaugura la Expo Mante 2018 con la actuación de Pesado.

El alcalde Juan Francisco Leal Guerra se apunta otro gran éxito.

El precio de entrada es de 25 pesos adultos y 10 pesos niños.

Pero la Feria era una tradición que no podía desaparecer.

El tesón del alcalde y su perseverancia por traer espectáculo de calidad y ofrecer solaz esparcimiento a los mantenses al fin rinde fruto.

PESADO actuará este 28 de abril en el teatro del pueblo.

El gobernador sabe la importancia que tiene El Mante en el espectro social político y económico de Tamaulipas.

Por eso estará junto al alcalde de El Mante inaugurando la Feria.

El alcalde mantense no descarta ir por la reelección del próximo trienio (2018-2021) pues en política nada está escrito.

Los cambios no se dan en el momento ni hay ordenes al respecto; se van fraguando pues la política es así, hay que ser pacientes y esperar.

El presidente municipal es un estupendo ciudadano. Sabe hacer política, aprendió en tiempo relativamente corto.

Es un gran orador, empieza a destacar como líder político de El Mante.

Se adueña poco a poco de ese papel pues ahora está seguro que le pertenece.

Tiene las riendas en sus manos y sabe a dónde dirigirse.

Quien creyó que era fácil e doblegar se equivocó.

El presidente está en lo suyo, conoce como actuar para no perder el control de las cosas. Tampoco se le va el bastón de mando.

Lo ejerce.

Así pues para lo que viene en el 2018 Juan Francisco Leal Guerra será un hueso duro de roer.

Hasta mañana.