Caso DELPHI (investigación especial)

Por: Jorge Alonso Infante El Día Domingo 23 de Abril del 2017 a las 22:10

En semanas recientes en la capital del estado ha sonado mucho el caso de las maquiladoras Delphi I y II las cuales han estado en el centro de la atención por los distintos conflictos que han estallado dentro de las mismas. Desde la lucha entre sindicatos, malos manejos internos, huelgas constantes en donde paran la producción de la planta y un sin número de pleitos y quejas, las cuales varias han sido grabadas y subidas vía redes sociales. Los medios de comunicación han abordado los temas, conformando su opinión a raíz de entrevistas y cuestionamientos los cuales los llevan a conocer parte de la problemática pero no el problema de raíz ni cómo surgió. La crisis actual de las plantas no surge recientemente y trae consigo un vasto panorama del como a una empresa eficiente en su producción, puede llevársele a la catástrofe. De mi parte puedo comentar que por apasionarme las temáticas concernientes al desarrollo económico y al haber tenido una interacción directa y participación en el proceso de establecimiento de una de las plantas aquí en Victoria, es el por qué decido adentrarme a investigar a fondo el tema para así poder dilucidar y clarificar para efectos de que se comprenda la real dimensión a la cual se están enfrentando.

En este proceso, el cual me llevo meses para conjuntar una nutrida información, a través de entrevistas, pláticas, revisión de expedientes así como experiencias personales, es el cómo llegué a generar una conclusión fehaciente así como una clara visión del presente caso. Aclarando que como es mi costumbre y para la protección de aquellos que participaron en dicho proceso, es que omitiré nombres pero si plasmaré las funciones de cada cual y como todo ello encaja en el entramado que hizo posible generar esta publicación. Es también relevante destacar que debido a la cantidad de información y para efectos de ser muy puntual en revelar a detalle esta misma, probablemente me llevaré varias columnas para plasmar debidamente todo lo recopilado.

Como dicen, comencemos por el principio…

Al estar experimentando un crecimiento poblacional (Cd. Victoria) y como fruto de las buenas acciones por parte de áreas concernientes a la promoción de inversiones del estado, es que hace años se logró que se pudiera establecer la Planta DELPHI (I) aquí en la capital del estado, el cual es su momento fue un logro por demás importante, ya que Victoria no necesariamente se destacaba como un punto de referencia para recibir tales inversiones y/o empresas tipo maquila. Para la ciudad era importante diversificar sus sectores productivos y a su vez generar empleos diversos, que ayudarían a solventar la demanda y generar más opciones para los distintos perfiles laborales. Al inicio, la etapa de acoplamiento no fue sencilla pero probaría ser el primer paso para la consolidación de una planta no solo altamente productiva sino referente en su ramo y líder en comparación a las otras establecidas en diversos partes de la república. Con una combinación de talentos foráneos y locales DELPHI se consolidaba como una planta estable, productiva y que abría la posibilidad para futuras inversiones de la misma empresa así como de otras empresas tipo maquilador.

Mientras se apegaban a los estándares de calidad y seguían al pie de la letra todos los procesos éticos y eficientes que les marcaban estrictamente siendo una empresa transnacional, todo marchaba muy bien cual maquina bien aceitada, lo cual tenía a los directivos en E.U. por demás contentos. Pero ellos no contaban que con el paso del tiempo se relajaría la cosa y se comenzara a desviar del camino de los resultados y prosperidad hacia el sendero de las malas prácticas y por ende pobres números. Y de aquí es de donde comienzan a surgir los porqués de las cosas, no sé si decir que se “mexicanizó” en el tristemente célebre significado de este término o simplemente se dejaron impregnar de pésimas prácticas como las que hemos visto en las administraciones gubernamentales. Desde la creación de cotos de poder, influyentísimo, acosos sexuales, contratación de personas de altos rangos sin el perfil necesario, simulación y un sinnúmero de pequeños actos que la fueron llevando a su decadencia gradual.

Hablar de que la situación actual es fruto de solo conflictos sindicales y/o políticos o de malos manejos por parte de los directivos, no es del todo incorrecto pero fue la mezcla de muchas malas decisiones y una clara falta de atención a los estándares de calidad con los cuales supuestamente se manejan, lo que tienen a las DELHI (I y II) con un píe fuera de nuestra ciudad. Así es, contrario a lo que algunos medios han publicado o las autoridades de gobierno han declarado, los directivos de dicha empresa ya están estudiando la real posibilidad de llevarse las dos plantas a otra parte. Y como no hacerlo, si cada que se para la producción las pérdidas son millonarias y en dólares, solo se han mantenido aquí por más tiempo debido a la fuerte inversión que se realizó en sus naves industriales pero la intención de mudarse no es cosa de ahorita sino ya lo vienen analizando de tiempo atrás. Y con mayor razón debido a todo lo acontecido en cuestión de inseguridad o como dijo un alto directivo estadounidense: “Los balazos y tiroteos lo comprendemos, tristemente en nuestro país tenemos una fuerte problemática, pero los cuerpos descuartizados, uso de granadas, quema de inmuebles, etc. eso para nosotros es terrorismo” Y si le sumamos que fue precisamente por el rumbo de una de sus plantas ( Delphi II) la cual se ubica en el parque industrial dos, donde hace años asesinaron a Rodolfo Torre Cantú y que por cierto siempre se dijo que existían videos de ello, debido que al momento de que se edificó el TECNOTAM se instalaron cámaras que daban hacia el camino que lleva para el aeropuerto. Pero bueno esa es otra historia, solo lo traigo a colación porque hace años en una reunión que sostuve con ellos, (directivos de la planta dos) aseguraban saber de la existencia de dicho material de video.

En la próxima columna comenzaré a enumerar toda la información recabada, exponiéndola en forma secuencial y puntualizando en detalles relevantes.