Pablo González y los sueños por cumplir

Por: Marco Antonio Torres El Día Domingo 23 de Abril del 2017 a las 22:00

Pablo Alberto González León sigue siendo un activo móvil con fines redituables en el PRI.

O igual, es un activo fijo, con las increíbles ventajas que da el hecho de serlo.

Y aunque vive -luego de tres años de ejercer como alcalde de El Mante- su año sabático, no deja de inquietar al enemigo natural, al PAN, ni tampoco deja de preocupar a sus potenciales rivales priistas.

Pablo González León sigue teniendo carisma a pesar de que el comerciante insiste en usar bajo perfil.

No quiere ni por error aparecer en fotografías con sesgo político.

No por ahora al menos.

Un periodista intentó fotografíarlo junto a Julio Portales, tesorero en la administración municipal suya durante el evento estatal charro, e inmediatamente el ex alcalde respingo moviéndose de un lado a otro sagazmente, como quien evade un golpe repentino de box.

Ante el estupor de Julio Portales Martínez, un presidenciable local.

Luego José Luis Martínez Cabriales, aquél eterno rebelde político de la oposición que fue priista y ahora es cabecista, quiso chamaquearlo pidiendo a un tercero una fotografía a su lado, una especie de 'selfie'.

Inteligentemente Pablo González León al darse cuenta de la acción puso pies en polvorosa.

Martínez Cabriales astutamente quiso sorprender al zorro pero resultó sorprendido.

Se quedó pasmado frente a Pablo el ex alcalde. Pablo lo dejo sólo y se alejó de él varios metros.

Ya no intentó nada.

Años en la política han ayudado a Pablo González León a estar en todo.

Pues bien, Pablo González León, en la flor de su edad, puede ser quien el año próximo dé la puntilla a un PAN corrupto, aliado nacionalmente con el PRI por la presidencia de la República, pero que en hechos es igual de corrupto y tramposo que el propio tricolor.

Pablo González León, con la gallardía que le da le hecho de ser charro, puede ser el próximo alcalde o diputado local por El Mente.

Se necesitan hombres con agallas en el PRI y este ex alcalde cuya edad frisa por los 49, podría volver por sus fueros...

Todos los escenarios son posibles en el PAN...y en el PRI de El Mante.

Y decir todos es...todos.

Inclusive que al PAN llegue una mujer a ser candidata a la alcaldía.

Ya dijimos que a estas alturas el machismo no cuenta.

Y que la misoginia está siendo vencida por el espeluznante y mágico aroma de toda mujer.

Son otros tiempos y los hombres deben admitirlo.

Adios a los estrógenos donde cada varón se creía molde del mismo Dios.

Cabe la posibilidad, así que nadie que se jacte de ser inteligente lo descarte.

Ya hablabamos hipotéticamente que mujeres como Sheyla Frida Palacios Juárez, regidora del Cabildo mantense actualmente, podría estar incluida en una terna para alcaldesa.

O bien otra mujer panista, Coral Fentanes Mayorga igual.

Aunque está última es menos probable por ser esposa de un presidenciable natural del PAN, Mateo Vázquez Ontiveros.

Incluso hemos hablado de la posibilidad nada churriguresca de que políticos del PRI con buen cartel esten siendo invitados por el PAN para ser sus candidatos.

Hoy dia la politica es negocio y empresa.

Y hay que pensar con suma frialdad.

En estos momentos Todos Unidos por un Nuevo Mante están celebrando el festejo a los niños por el dia del infante en los terrenos de la feria.

La logística es enteramente propia, suya.

No tiene nada que ver el PAN ni el Ayuntamiento.

Cosa un poco preocupante si se toma en cuenta que la política es de suma y no de restas.

Aún así se oye insistentemente que Mateo Vázquez Ontiveros ya fue aprobado para que vay libremente en busca de la candidatura del PAN...



Julio Portales Martínez sigue siendo un enigma políticamente hablando.

Carlos Santiago González también.

Este último aspira a un cargo de elección popular y hace bien en levantar la mano.

Julio Portales ha dicho que por ahora está en descanso, en stand by, y que no promueve sino la paz familiar y el solaz esparcimiento a causa de los días vacacionales que acaban de pasar.

'De politica nada, no puedo decir nada. Lo único a que me dedico es a mi familia y a mi trabajo por esto a días ' dijo Julio Portales a este redactor ayer sábado.

'No me estoy promoviendo' confesó tras acudir al Torneo Estatal de Charreria invitado por su amigo personal, Pablo González León, ex alcalde mantense.

Carlos Santiago González por su parte es un joven político, una joven promesa en el PRI y podría ser la tabla de salvación que el tricolor necesita para despuntar luego de casi un año de dormicion, de letargo y pereza destructiva.

Lo que el PRI ha hecho en este último año se llama autodestrucción y le ha hecho el trabajo limpio y sucio al PAN allanandole el camino a la repetición de mandato.

Carlos Santiago González lo sabe y por eso sale valeroso al quite.

Es un político conocedor, que ama la estrategia pulcra, ama leer. Pese a su juventud es un político docto y preparado, cuya base está en trabajar trabajar y trabajar.

Ha sido hecho a un lado por ex gobernadores corruptos como Egidio Torre Cantú, personaje inmoral odioso de la crítica; así como y por segundones ex funcionarios que no lo han sabido valorar.

Carlos Santiago González nunca se arredro.

Hoy está pisando fuerte el territorio mantense presentándose como una sana opción.

Al fin el cambio generacional le comienza a favorecer.