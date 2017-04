Despedidos de Delphi 2 en Ciudad Victoria causan daños por 70 mil dólares

Los despidos de unos 100 trabajadores se dieron por causa justificada, como faltas consecutivas más de tres días y daños a equipos de trabajo por más de 70 mil dólares, dijo el abogado del Sindicato

Por: Nora Alicia Hernández/Ciudad Victoria El Día Viernes 21 de Abril del 2017 a las 19:15

Autor: Nora Alicia Hernández

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En la maquiladora Delphi 2 los despidos de unos 100 trabajadores se dieron por causa justificada, como faltas consecutivas más de tres días y daños a equipos de trabajo por más de 70 mil dólares, no hay huelga ni paro de labores dijo el abogado del Sindicato que encabeza Mercedes López Lozano, Mario Alberto Gómez Luna.



Dijo que además se trata de trabajadores que apagaron los equipos en horas laborales sin aplicar los protocolos correspondientes, lo que causó daños en los mismos.



"Para poder paralizar labores es necesario que una autoridad competente que en este caso sea la junta, tenga una demanda y aparte ella necesitaría ser titular del contrato colectivo, lo cual no ha ocurrido hasta el día de hoy".



Advirtió que esperarán la cita para el recuento fijado por la autoridad estatal, a fin de conocer el resultado, aunque también están en espera de un amparo promovido ante un juez federal.



El periodo de López Lozano como dirigente vence en 2020, en ese sentido dijo que no hay inconformidad entre los trabajadores y la dirigencia sindical.



Aseguró que es Dolores Zúñiga quién ha tratado de desestabilizar a los trabajadores, "ella estuvo dando órdenes vía telefónica, vía redes sociales de que pararan la planta, lo cual es un acto de carácter ilícito, porque no existe ningún procedimiento o ningún derecho de carácter laboral que tenga que hacer en esa vía y forma".



Aclaró que el recuento de la próxima semana no es una votación para un Sindicato, es un procedimiento que solicitaron para dar estabilidad a los mismos trabajadores.



Desmintió denuncias de la dirigente de Delphi 2, en el sentido que hubo personas detenidas con armas de fuego en días pasados, ninguna autoridad judicial federal ha intervenido en la maquiladora.



"Si hubiera habido ese tipo de acusaciones y demás, hubieran estado detenidos en la PGR y hubieran sido procesados penalmente en una carpeta de investigación de orden penal".



De momento esperan el fallo del juez sobre el amparo, "si esa orden de suspensión es concedida, pues simple y sencillamente no se podría realizar el recuento, porque queda paralizado el procedimiento hasta entonces se resuelva el amparo correspondiente".



Advirtió que de las provocaciones de Dolores Zúñiga, lo único que traerá será el cierre de la empresa que en Tamaulipas genera 9 mil empleos, seis mil de estos en Victoria, lo que traería un grave problema de desempleo en la ciudad.