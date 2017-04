Actor Chris Pratt recibe su estrella en Hollywood

Por: Notimex El Día Viernes 21 de Abril del 2017 a las 19:09

Autor: Notimex

Los Ángeles,(Notimex).- El actor estadunidense Chris Pratt, estrella de la cinta “Guardianes de la Galaxia”, recibió hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La ceremonia se realizó a dos semanas del lanzamiento en cines de Estados Unidos de "Guardianes de la Galaxia 2, en la que Pratt repite su papel de Peter Quill, también conocido como Star-Lord.

James Gunn, quien dirigió a Pratt en ambas cintas, y la actriz y esposa de Pratt, Anna Faris, estuvieron entre los asistentes a la ceremonia frente al teatro El Capitán, en Hollywood Boulevard.

La estrella de Pratt será la número dos mil 607 desde la primera estrella en el Paseo de la Fama, colocada en 1961.

"Guardianes de la Galaxia" fue la tercera película más taquillera de 2014, con más de 770 millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo.

Los otros créditos cinematográficos de Pratt incluyen "The Magnificent Seven", "Passengers", "Delivery Man", "Her", "The Five-Year Engagement", "Moneyball" y "Zero Dark Thirty".