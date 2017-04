Desconocen en Tamaulipas si hay investigaciones contra exgobernador

El coordinador jurídico del Gobierno del Estado, Abelardo Perales, dijo desconocer si existe en el Estado una investigación en contra del exmandatario Egidio Torre Cantú

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El coordinador jurídico del Gobierno de Tamaulipas, Abelardo Perales Meléndez, dijo desconocer si existe en el Estado una investigación en contra del exmandatario tamaulipeco Egidio Torre Cantú, ya que “eso le corresponde a la Procuraduría”.



“No es que le saque, que le voy a informar si lo que me pregunta no está en mi alcance, porque no lo sé, si usted me pregunta si hay alguna investigación contra Egidio, contra Eugenio, contra algún exgobernador no lo sé, no tengo la información para contestar esa pregunta”, expuso.



Sin embargo no descartó que haya alguna investigación, “no puedo decir algo que no me consta, si yo le dijera a usted sí ya está la investigación, digo oye en que te basas, donde está la carpeta, en donde está la averiguación, en que te basas para hacer esa información, es a lo que me refiero”.



Sobre si el Estado tiene algunas sospechas de ilícitos, de actos de corrupción, comentó que en su área no, “no sé si la Procuraduría los tenga, yo tengo el área de Consejería Jurídica pero no conozco de situaciones, denuncias o querellas, eso le corresponde a la Procuraduría”.



Al ser cuestionado sobre la situación de los exgobernadores en Estados Unidos, señaló que “no tengo yo información, nomás lo que han dicho los medios de comunicación, no puedo opinar realmente como está esa situación, no tengo información a la mano, no quisiera adelantar nada al respecto”.